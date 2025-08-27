Sport

Sampdoria, mercato last minute: spunta Del Lungo in difesa

I blucerchiati si muovono su più tavoli in queste ultime ore di mercato: resta viva la suggestione Belotti
di Marco Bisacchi

Ultimi frenetici giorni di mercato in casa Sampdoria. I blucerchiati - dopo la sconfitta all'esordio nel nuovo campionato di B col Modena - hanno bisogno di rinforzi in difesa, in attacco e probabilmente anche a centrocampo. Il nome nuovo accostato alla squadra di Donati è quello di Tommaso Del Lungo, difensore di 21 anni dell'Atalanta Under 23 (Serie C), che può arrivare in prestito dal club bergamasco.

I nomi sul taccuino

Del Lungo è solo uno dei tanti profili che la Sampdoria sta seguendo in difesa: sempre caldo l'interesse per Sverko (Venezia) e Rus (Pisa), un po' più defilata l'idea Nardin, 18 anni, centrale della Roma primavera e della nazionale Under 18. Dietro servono almeno due rinforzi, poi c'è la questione attaccante visto che il club sta cercando qualcosa di diverso rispetto a Coda e Cuni: resta viva la suggestione Belotti del Como, club che ha parecchi giocatori in esubero nel reparto offensivo, tutti complicati da raggiungere per motivi d'ingaggio. Oltre al "Gallo" sulla lista dei desideri della Samp anche Cutrone (che ha molto mercato in A), Gabrielloni e Cerri, già accostato l'anno scorso ai blucerchiati. A centrocampo può tornare caldo il nome di Alessandro Bianco, classe 2002, giocatore di proprietà della Fiorentina l'anno scorso al Monza: un elemento che potrebbe dare maggiore qualità a una mediana che ha comunque già cambiato pelle con gli arrivi di Henderson, Abdilgaard e Jordan Ferri.

Domenica il Sudtirol

Aspettando i rinforzi di mercato intanto la Sampdoria si allena a Bogliasco in vista della trasferta di domenica (ore 19) a Bolzano contro il Sudtirol: obiettivo riscatto contro una delle "bestie nere" negli ultimi campionati di B per i doriani.

