Serie B, anticipi e posticipi: Samp-Modena lunedì 25 agosto

Il campionato della Sampdoria inizierà lunedì 25 agosto contro il Modena a Marassi alle ore 20,30. I blucerchiati saranno gli ultimi a esordire nel nuovo campionato di Serie B, nelle gare in programma nella prima giornata. Un posticipo al lunedì dettato anche dalla sfida tra Genoa e Lecce in programma sabato 23 agosto alle 18,30 sempre al Ferraris. La Lega di B ha comunicato anticipi e posticipi delle prime tre giornate: Sudtirol-Sampdoria si giocherà a Bolzano domenica 31 agosto alle 19, Sampdoria-Cesena andrà in scena sabato 13 settembre alle 19,30.

Le gare di Spezia e Entella

Ecco invece il programma delle gare di Spezia e Virtus Entella. Nella prima giornata Entella-Juve Stabia sabato 23 agosto alle 19, Spezia-Carrarese domenica 24 agosto alle 19, nella seconda giornata Spezia-Catanzaro e Cesena-Entella entrambe sabato 30 agosto alle 21, la terza giornata con Entella-Mantova domenica 14 settembre alle 15, Empoli-Spezia domenica 14 settembre alle 19,30.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook