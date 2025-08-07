Immagini intime scattate in un locale, l'Ordine dei notai chiede gli atti alla Procura

Si muove anche il consiglio dell'ordine dei notai per la vicenda del professionista accusato di avere diffuso foto di una cena con effusioni intime consumata con un medico, il proprietario del locale e due amiche. Il consiglio notarile ha infatti chiesto alla Procura l'accesso agli atti per valutare una eventuale azione disciplinare. L'ordine "non irroga la sanzione - spiega il presidente Michele Biagini - ma ha una funzione di impulso. Una volta visti gli atti interviene la commissione regionale di disciplina, presieduta da un magistrato della corte d'appello". Ma, visto che è stata aperta una inchiesta per revenge porn, "l'iter disciplinare si ferma in attesa che faccia il suo corso quello penale".

Anche se dovesse essere archiviata la posizione del notaio o la denuncia ritirata, il procedimento disciplinare non si fermerebbe. A fare partire le indagini è stata una delle donne che ha scoperto che le foto intime stavano girando in alcune chat di WhatsApp. La vittima, assistita dall'avvocato Salvatore Calandra, che non ha voluto commentare la vicenda, ha presentato una querela contro il professionista.

La cena risale a inizio giugno, in un locale di Bogliasco. La donna va nel locale insieme a un amico medico e al notaio. Alla chiusura del ristorante, ai tre si unisce il proprietario e una cameriera, sua compagna. E dalle chiacchiere si passa alle effusioni che vengono immortalate sul telefonino del notaio. Il quale inizia a inviarle a un collega e forse anche ad altre persone.

Due giorni dopo, una delle due donne scopre che esistono delle immagini di quella serata e dopo aver parlato con il notaio, che ammette di avere effettivamente girato le foto a un amico, decide di denunciarlo. La pm Daniela Pischetola ha delegato le indagini all'aliquota della polizia di Stato del tribunale.