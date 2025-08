Sampdoria: tre amichevoli con Novara, Pontedera e Sestri Levante

La Sampdoria - dopo le vittorie nelle amichevoli di Temù con Nuova Camunia (8-0) e Sant'Angelo (3-1) - giocherà altre tre test in vista dei primi impegni tra Coppa Italia e campionato. Le prossime gare amichevoli saranno tutte a Bogliasco e tutte a porte chiuse. Si giocheranno Sampdoria-Novara mercoledì 6 agosto alle 17,30, quindi Sampdoria-Pontedera domenica 10 agosto alle 17 e Sampdoria-Sestri Levante lunedì 11 agosto sempre alle 17. Le prime due avversarie militano in Serie C, il Sestri Levante invece è appena retrocesso in Serie D. Si giocherà a porte chiuse visto che al momento non è agibile la tribuna del Mugnaini per ospitare i tifosi. L'esordio in Coppa Italia è fissato il 18 agosto alla Spezia (ore 18,30), poi nel week end del 22/25 aprile l'esordio in campionato di B a Marassi col Modena, in base al calendario presentato nei giorni scorsi a Mantova.

Mercato sempre fermo

Per la Sampdoria due giorni di riposo dopo la fine del ritiro a Ponte di Legno, prima del ritorno al lavoro a Bogliasco. Il mercato resta fermo. Si aspettano novità soprattutto in uscita: Tutino (Avellino), Vieira (San Josè Earthquakes), Leonardi (Cagliari) e Vulikic (Avellino) potrebbero essere i primi giocatori a partire. In entrata resta caldo il fronte Cherubini con la Roma, piace anche Abildgaard del Como. Forte interesse anche per Elia Giani, attaccante del Pisa che il neo mister doriano Massimo Donati ha già allenato a Legnago e Athens Kallitea.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook