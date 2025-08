Sampdoria, spuntano Cherubini e Abildgaard

Eppur si muove. Aspettando le prime novità di mercato in entrata e in uscita per la Sampdoria - che se confermerà l'attuale monte ingaggi di 15 milioni (il tetto in B è di 9 milioni) dovrà versare entro l'8 agosto circa 3,5 milioni nella cassa di compensazione della Lega di B - spunta qualche nuovo nomo di calciatore accostato ai blucerchiati. La Samp starebbe seguendo con attenzione Luigi Cherubini, calciatore di 21 anni di proprietà della Roma che l'anno scorso ha giocato nella Carrarese: può giocare da attaccante, come esterno e in generale anche sulla trequarti. Potrebbe essere inserito alle spalle della punta centrale nel 4-2-3-1 su cui sta lavorando il tecnico Massimo Donati in questi giorni nel ritiro a Ponte di Legno. Cherubini è un altro nome offensivo avvicinato alla Samp dopo quello di Elia Giani, 24 anni, attaccante del Pisa che Donati ha già allenato a Legnago e nella Serie B greca, all'Athens Kallithea.

Abildgaard, la pista danese

Altro nome accostato alla Sampdoria quello di Oliver Abildgaard, centrocampista danese di 29 anni di proprietà del Como, l'anno scorso al Pisa in Serie B. Col Como i rapporti del club blucerchiato sono buoni: l'anno scorso più o meno di questi tempi dai lariani arrivarono Ghidotti, Bellemo e Ioannou. In uscita intanto non si sbloccano le possibili uscite di Coda (Pescara) e Tutino (Avellino). L'Avellino sonda anche Vulikic, su Vieira resta in pressing il San Josè Earthquakes nella MLS americana. Pescara che segue anche La Gumina.

Donati sul calendario: "Bisogna andare forte"

La Sampdoria oggi scende in campo a Temù (ore 17,30) per la seconda amichevole di stagione contro il Sant'Angelo (Serie D). I blucerchiati da ieri conoscono il nuovo calendario di Serie B: partenza con Modena in casa, poi il Sudtirol in trasferta nelle prime due giornate. C'è la novità del doppio derby ligure con Spezia ed Entella.

"In campo bisogna andare forte, sempre, dalla prima all’ultima giornata e stiamo lavorando per questo. È un luogo comune – dice Massimo Donati – ma la penso davvero così: dobbiamo incontrarle tutte e starà a noi farci trovare pronti fin dall’inizio. Cominceremo in casa, davanti al nostro pubblico, e questo deve essere un punto di forza nel nostro cammino. Un cammino da affrontare tutti uniti, nella stessa direzione, con armonia e un gruppo solido, che si impegna, suda e fatica per un unico obiettivo".

Manfredi: "Non azzeriamo ma costruiamo"

A margine della presentazione del calendario di Serie B a Mantova ieri sera erano presenti lo stesso Donati, il neo vicepresidente della Sampdoria Francesco De Gennaro (eletto nel cda di martedì) e il confermato presidente Matteo Manfredi. "La passata stagione non è da dimenticare ma è una lezione da imparare. Dobbiamo farne tesoro. Sarà un inizio difficile, dobbiamo partire col piede giusto - dice Manfredi - Si percepisce la voglia di lavorare, la voglia di riscatto. Lo dobbiamo in primis ai tifosi. Sarebbe una sorpresa non percepire la voglia di cambiamento. Stiamo azzerrando la scorsa stagione? Non vorrei parlare di azzeramento ma di costruzione. Vogliamo un cambiamento per non ripetere certi errori. Abbiamo rinforzato diverse aree della nostra società, quelle tecniche e amministrative. Da lì vogliamo ripartire. Obiettivo? Io vorrei parlare di lavoro, facciamo un campionato di lavoro concentrati domenica dopo domenica, rispettando il blasone della nostra maglia. La proprietà sicuramente vive insieme a noi queste difficoltà e insieme a noi fa scelte per rinforzare le varie aree per migliorare e dare forza a questra società".

Tey lascia il ritiro di Ponte di Legno

In questi due giorni nel ritiro di Ponte di Legno - al fianco di Manfredi - si è visto anche l'investitore di Singapore Joseph Tey che però oggi lascerà l'Italia, insieme al manager inglese Nathan Walker: i due non seguiranno l'amichevole di Temù col Sant'Angelo.

