Cane spaventato da un botto fugge sulla Sopraelevata: salvato e riconsegnato al padrone

La Polizia Stradale di Genova è intervenuta a seguito del ritrovamento di un cane che correva sulla Sopraelevata Aldo Moro in direzione ponente. Due giovani genovesi, avvistato l’animale in pericolo, sono riusciti in sicurezza a farlo salire in auto e lo hanno consegnato alla Polizia Stradale di Sampierdarena.

Gli agenti, dopo aver rifocillato e tranquillizzato il cane, hanno effettuato gli accertamenti tramite microchip per identificare il proprietario. Poco dopo, il padrone è arrivato in caserma felice per aver ritrovato il proprio animale. Le verifiche hanno infatti confermato che il cane era scappato mentre passeggiava con il padrone nel centro di Genova quando, spaventato da un forte botto, si era allontanato nonostante fosse al guinzaglio.

