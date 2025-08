Calendario Serie B: subito Sampdoria-Modena, Spezia-Carrarese e Entella-Juve Stabia

Il campionato di Serie B inizierà al Ferraris con Sampdoria-Modena, al Picco con Spezia-Carrarese e al comunale di Chiavari con Virtus Entella-Juve Stabia. Tre impegni in casa per le squadre liguri nella prima giornata del campionato cadetto nel week end del 22/25 agosto (nella stessa giornata anche il Genoa in A giocherà in casa, sabato 23 agosto alle 18,30 contro il Lecce e dunque la Sampdoria giocherà in un giorno differente).La presentazione del calendario di B a Mantova.

I derby liguri

La Serie B vedrà in campo tre squadre liguri: la nostra regione sarà la più rappresentata del campionato cadetto. Ecco le date dei derby liguri nel girone d'andata: Virtus Entella-Sampdoria a Chiavari il 18 ottobre, Spezia-Sampdoria il 28 novembre alla Spezia, Entella-Spezia l'8 dicembre a Chiavari. Nel girone di ritorno Sampdoria-Entella e Sampdoria-Spezia il 17 e 31 gennaio a Marassi, Spezia-Entella il 7 febbraio al Picco.

Il cammino della Samp

La Sampdoria dopo l'esordio casalingo col Modena avrà la trasferta a Bolzano col Sudtirol a fine agosto, quindi a settembre avrà il Cesena in casa, il Monza e il Bari fuori prima del match del 30 settembre col Catanzaro. Ultimo match di stagione per i blucerchiati quello del 9 maggio a Reggio Emilia con la Reggiana.

Spezia, subito il fattore "Picco"

Lo Spezia parte con un doppio impegno casalingo contro Carrarese (sfida molto sentita) e Catanzaro, poi la trasferta di Empoli, la sfida in casa con la Juve Stabia, la trasferta di Venezia e la sfida di Reggio Emilia. Per lo Spezia tre gare in casa nelle prime quattro giornate: la squadra di D'Angelo ha l'occasione di sfruttare subito il fattore "Picco".

Il ritorno dell'Entella

Il campionato di B 25/26 segna anche il ritorno della Virtus Entella tra i cadetti: prime gare contro Juve Stabia in casa, Cesena fuori, Mantova in casa e Padova fuori per i chiavaresi, che chiuderanno in casa il 9 maggio con la Carrarese.

Le partite del girone d'andata

1a giornata, 23 agosto: Sampdoria-Modena, Entella-Juve Stabia, Spezia-Carrarese.

2a giornata, 30 agosto: Sudtirol-Sampdoria, Spezia-Catanzaro, Cesena-Entella.

3a giornata, 13 settembre: Sampdoria-Cesena, Empoli-Spezia e Entella-Mantova.

4a giornata il 20 settembre: Monza-Sampdoria, Padova-Entella, Spezia-Juve Stabia.

5a giornata, 27 settembre: Bari-Sampdoria, Venezia-Spezia, Avellino-Entella.

6a giornata, 30 settembre: Sampdoria-Catanzaro, Entella-Bari, Reggiana-Spezia.

7a giornata, 4 ottobre: Sampdoria-Pescara, Spezia-Palermo, Modena-Entella.

8a giornata, 18 ottobre: Entella-Sampdoria, Spezia-Cesena.

9a giornata, 25 ottobre: Entella-Pescara, Sampdoria-Frosinone, Avellino-Spezia.

10a giornata, 28 ottobre: Empoli-Sampdoria, Frosinone-Entella, Spezia-Padova.

11a giornata, 1 novembre: Entella-Empoli, Sampdoria-Mantova, Monza-Spezia.

12a giornata, 8 novembre: Venezia-Sampdoria, Spezia-Bari, Reggiana-Entella.

13a giornata, 22 novembre: Sampdoria-Juve Stabia, Entella-Palermo, Mantova-Spezia.

14a giornata, 28 novembre: Spezia-Sampdoria, Catanzaro-Entella.

15a giornata, 8 dicembre: Sampdoria-Carrarese, Entella-Spezia.

16a giornata, 13 dicembre: Palermo-Sampdoria, Spezia-Modena, Carrarese-Entella.

17a giornata, 20 dicembre: Padova-Sampdoria, Entella-Sudtirol, Frosinone-Spezia.

18a giornata, 27 dicembre: Sampdoria-Reggiana, Venezia-Entella, Spezia-Pescara.

19a giornata, 10 gennaio: Avellino-Sampdoria, Entella-Monza, Sudtirol-Spezia.

Il girone di ritorno

20a giornata, 17 gennaio: Sampdoria-Entella, Palermo-Spezia.

21a giornata, 24 gennaio: Spezia-Avellino, Catanzaro-Sampdoria, Juve Stabia-Entella.

22a giornata, 31 gennaio: Entella-Frosinone, Sampdoria-Spezia.

23a giornata, 7 febbraio: Spezia-Entella, Modena-Sampdoria.

24a giornata, 10 febbraio: Entella-Cesena, Sampdoria-Palermo, Bari-Spezia.

25a giornata, 14 febbraio: Sampdoria-Padova, Spezia-Frosinone, Palermo-Entella.

26a giornata, 21 febbraio: Mantova-Sampdoria, Entella-Catanzaro, Cesena-Spezia.

27a giornata, 28 febbraio: Sampdoria-Bari, Spezia-Reggiana, Monza-Entella.

28a giornata, 3 marzo: Entella-Modena, Juve Stabia-Sampdoria, Padova-Spezia.

29a giornata, 7 marzo: Sudtirol-Entella, Frosinone-Sampdoria, Spezia-Monza.

30a giornata, 14 marzo: Entella-Avellino, Sampdoria-Venezia, Modena-Spezia.

31a giornata, 17 marzo: Pescara-Entella, Carrarese-Sampdoria, Spezia-Empoli.

32a giornata, 21 marzo: Entella-Reggiana, Sampdoria-Avellino, Juve Stabia-Spezia.

33a giornata, 6 aprile: Sampdoria-Empoli, Mantova-Entella, Carrarese-Spezia.

34a giornata, 11 aprile: Entella-Venezia, Pescara-Sampdoria, Spezia-Mantova.

35a giornata, 18 aprile: Sampdoria-Monza, Spezia-Sudtirol, Empoli-Entella.

36a giornata, 25 aprile: Cesena-Sampdoria, Entella-Padova, Catanzaro-Spezia.

37a giornata, 1 maggio: Sampdoria-Sudtirol, Spezia-Venezia, Bari-Entella.

38a giornata, 9 maggio: Reggiana-Sampdoria, Entella-Carrarese, Pescara-Spezia.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook