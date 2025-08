Sampdoria, luci e ombre col Sant'Angelo: Coda segna, Tutino sbaglia

Sampdoria vittoriosa 3-1 nel secondo test amichevole di stagione a Temu' contro il Sant'Angelo (Serie D). Gara luci e ombre per i blucerchiati, passati subito in vantaggio con un colpo di testa di Coda e raggiunti poco dopo da una rete di Dioh per gli avversari. Quindi i gol di Riccio e ancora Coda nel primo tempo. Nella ripresa rigore fallito da Tutino.

Massimo Coda titolare è stata la novità rispetto alla formazione che aveva battuto la Nuova Camunia per 8-1 domenica scorsa. Il tecnico Donati ha confermato il 4-2-3-1, con Ghidotti tra i pali, Depaoli, Riccio, Ferrari e Giordano in difesa, Bellemo e Ricci in mediana, Sekulov, Meulensteen e Benedetti sulla trequarti, Coda in avanti.

Sampdoria ancora imballata e alla caccia della migliore condizione. E sono sempre attese novità sia in entrata sia in uscita, da un mercato che resta fermo.

Il tabellino

Sampdoria 3

Sant’Angelo 1

Reti: p.t. 6′ e 28′ rig. Coda, 13′ Dioh, 23′ Riccio.

Sampdoria p.t. (4-2-3-1): Ghidotti; Depaoli, Riccio, Ferrari, Giordano; Bellemo, Ricci; Sekulov, Meulensteen, Benedetti; Coda.

Sampdoria s.t. (4-2-3-1): Ghidotti (16′ Tantalocchi); Venuti, Ferrari (24′ La Gumina), Vulikic, Ioannou; Conti, Bellemo (14′ Casalino); Depaoli (24′ Malanca), Benedetti (14′ Girelli), Forte; Coda (14′ Tutino).

A disposizione: Ravaglia, Papasergio, Paratici, Diop.

Allenatore: Donati.

Sant’Angelo (4-3-3): Cattaneo; Cottarelli, Gritti, Diop, Confalonieri; Valagussa, Guerrini, Strechie; Mariani, Dioh, Vassallo.

A disposizione ed entrati nel corso della gara: Mezzadri, Bernardini, Romeo, Schiavini, Morandi, Passerini, Ovalle Santos, Grandinetti, Laurora, Dalcerri, Angileri, Manzoni, Farioli, Ceola, Spairani, Matta, De Filippo.

Allenatore: Gatti.

Arbitro: Abou El Ella di Milano.

Assistenti: Molino e Zanibelli di Brescia.

Note: recupero 0′ p.t. e 0′ s.t.; spettatori 2.500 circa; terreno di gioco in buone condizioni.

