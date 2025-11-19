A Tursi via libera alla modifica del puc per l'uscita del tunnel subportuale alla Foce

E' stato approvato all'unanimità in consiglio comunale la modifica del puc che prevede la modifica dell'uscita del tunnel subportuale. La misura era già stata discussa in una speciale commissione lo scorso 5 novembre. La modifica prevede l'uscita del tunnel alla Foce sotto i giardini Coco su sui è previsto un piano di recupero e riqualificazione. La votazione del consiglio comunale di Genova è di fatto un atto formale.

La modifica è stata discussa anche in un consiglio municipiale seguito in diretta da Primocanale lo scorso 11 novembre. In quell'occasione il dirigente di Autostrade per l'Italia Alberto Selleri ha spiegato che il progetto di Autostrade prevede l'abbattimento di una parte della Sopraelevata.