Ha perso il nipote sul Morandi, intrappolata in galleria sulla A12: "Sono incinta e ho paura"

GENOVA - "Sono incinta e al volante. Devo tornare a Genova perché quasi due anni fa hanno assassinato alcuni componenti della mia famiglia facendo crollare un ponte che necessitava di manutenzioni mai fatte, e in questo periodo tutti si ricordano dei parenti delle vittime. E avendo curato un libro a riguardo, si cerca di approfittare di interviste e avvenimenti per far capire a tutti come ci sentiamo". Il post su Facebook è di Benedetta Alciato, zia e cognata della famiglia Robbiano, la famiglia originaria di Campomorone che quasi 24 mesi fa ha perso la vita nel crollo di ponte Morandi. In quella macchina precipiatata per oltre 40 metri sul Polcevera in quella vigilia di agosto del 2018 viaggiavano Ersilia Piccinino suo marito Roberto Robbiano e il piccolo Samuele, 8 anni, la vittima più piccola di quella immensa tragedia.

Il racconto oggi è di quelli di tutti i giorni lungo le autostrade della Liguria, con la coda a causa dei cantieri, lo stare fermi immobili in galleria col caldo infernale, gli incidenti e tutto il resto che contribuiscono ancora di più a bloccare il traffico. Ma questa volta a raccontarlo è una voce diversa, quella di chi due anni fa ha dovuto vivere sulla propria pelle la morte del nipotino e di altri parenti a casa del crollo di ponte Morandi. Anche l'effetto è diverso.

"Sono in galleria. A doppio senso. Ferma e con un’aria irrespirabile. Scelgo di tenere l’auto accesa per poter avere l’aria condizionata, visti i 32 gradi esterni e il sole cocente che ci accompagna da giorni. Come me, tutti scelgono di tenere la macchina accesa! Piripicchio scalcia contro la cintura di sicurezza, potrei slacciarla ma con queste condizioni mai e poi mai me la toglierei. Cerco nonostante la situazione, la mia claustrofobia e le paure nate dopo il 14 agosto 2018, di mantenere la calma.

Sono comunque pronta a chiamare il 118 in caso di malore. Ma poi inizio a guardarmi intorno e mi rendo conto che se li chiamassi nessuno potrebbe arrivare, che in caso di incidente non sarebbe semplice passare. Intanto le moto invadono la corsia opposta rischiando frontali solo per poter respirare e uscire da queste trappole mortali create dall’incuria. Finalmente la situazione si sblocca per riproporsi, cambio di carreggiata dopo cambio, identica, appena dopo lo svincolo per Milano. Ma qui è peggio, qui dentro piove come quel maledetto 14 agosto.

#autostrage #narrazioni #vitespezzate" si concude il post.