Metro di Genova, da domani si torna a pagare il biglietto

di a.pop.

Gratuità terminata. Da sabato primo novembre il servizio della metropolitana di Genova torna a pagare il biglietto. La sperimentazione della metro gratuita era iniziata il primo gennaio del 2024. Poi dal 2025 la gratuità era rimasta ma solo per chi possedeva il Miv nel Citypass elettronico.

A causa della crisi legata ai conti i nuovi vertici Amt e l'amministrazione comunale hanno portato a rivedere le tariffe. E quindi sarà necessario dotarsi del classico biglietto.  

