Amt, le nuove tariffe: addio alla metro gratis, abbonamenti in base all'Isee e due nuove sperimentazioni

Tariffe calmierate per Isee sotto ai 13mila euro ma anche divisione tra residenti e non residenti, torna necessario il biglietto per utilizzare gli impianti verticali e soprattutto la metropolitana. Per gli under 14 rimane il servizio gratuito mentre per gli over 70 con un Isee superiore ai 12mila euro l'abbonamento annuale costerà 120 euro.

Sono queste le principali novità del nuovo piano tariffario di Amt, che entrerà in vigore tra il 1 e l'11 novembre. La presentazione è in corso a Palazzo Tursi, dove si sono incontrati il Comune e i vertici dell'azienda, alla presenza della sindaca di Genova Silvia Salis, il vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile, l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti e il componente del cda di Amt Enrico Franchini.

Annuale integrato urbano + extraurbano

Vale per tutta la rete Amt (urbana ed extraurbana) + Trenitalia nell'ambito urbano di Genova. Costerà:

Redisenti - Isee inferiore ai 12.000 - 160 euro

Residenti - Isee superiore ai 12.000 - 395 euro

Non residenti - Isee inferiore ai 12.000 - 330 euro

Non residenti - Isee superiore ai 12.000 - 395 euro

Annuale integrato solo urbano

Vale per tutta la rete Amt + Trenitalia nell'ambito urbano di Genova. Costerà:

Residenti - Isee inferiore ai 12.000 - 120 euro

Residenti - Isee superiore ai 12.000 - 350 euro

Non residenti - Isee inferiore ai 12.000 - 310 euro

Non residenti - Isee superiore ai 12.000 - 350 euro

Annuale solo extraurbano

Vale per tutta la rete Amt (solo extraurbano). Costerà:

Residenti - Isee inferiore ai 12.000 - 120 euro

Residenti - Isee superiore ai 12.000 - 350 euro

Non residenti - Isee inferiore ai 12.000 - 330 euro

Non residenti - Isee superiore ai 12.000 - 350 euro

Annuale under 14 e over 70

Vale per tutta la rete Amt (solo residenti Città metropolitana di Genova) per over 70 dalle 9:30 alle 5 con citypass obbligatorio solo online. Costerà:

Under 14 - Gratuito

Over 70 - Isee inferiore ai 12.000 - Gratuito

Over 70 - Isee superiore ai 12.000 - 120 euro

Annuale Unige

Vale per tutta la rete Amt per le matricole al primo anno di università e Accademia ligustica con citypass obbligatorio solo online. Costerà:

Isee inferiore ai 13.000 - Gratuito

Isee superiore ai 13.000 - 100 euro

Annuale integrato urbano + extraurbano under 26

Vale per tutta la rete Amt urbana e extraurbana + Trenitalia nell'ambito urbano di Genova. Costerà:

220 euro

Annuale linee periferiche e ascensori

Vale per ascensori e servizi integrativi, funicolare Sant'Anna, taxibus, linee con capolinea periferico.

160 euro

Metropolitana e impianti verticali (Miv)

Per utilizzare metropolitana e impianti verticali, solo per residenti della Città metropolitana di Genova, servirà il biglietto.

Biglietto ascensori e funicolare Sant'Anna

Vale per ascensori e funicolare Sant'Anna. Il biglietto costerà 1,20 euro.

Biglietto Navebus

Vale per una corsa singola più 60 minuti su tutta la rete Amt urbana ed extraurbana. Valido solo per residenti Città metropolitana. Il biglietto costerà (come da prima) due euro.

Night Citypass (In sperimentazione)

Vale per tutta la rete Amt urbana ed extraurbana ma a partire dalle 22 fino alle 5 del giorno successivo (Citypass obbligatorio solo online). Non vale per Volabus, linea Portofino, Navebus, Genova-Casella. È gratis ed è dedicato solo ai residenti di Città metropolitana.

Sunday Citypass (In sperimentazione)

Vale per tutta la rete Amt urbana ed extraurbana a partire dalla mezzanotte della domenica fino alle 5 del lunedì successivo. (Citypass obbligatorio solo online). Non vale per Volabus, linea Portofino, Navebus, Genova-Casella. È gratis ed è dedicato solo ai residenti di Città metropolitana.

