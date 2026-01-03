Sport

Sampdoria, ecco i nuovi: visite mediche di Esposito e Brunori

A Genova prima giornata in blucerchiato anche per Begic e Mitoglu. Ma le novità in entrata non sono finite: è fatta per Martinelli della Fiorentina in porta
di Marco Bisacchi
Un ragazzo sorridenteBrunori sorride alla Sampdoria

L'anno solare della Sampdoria è iniziato oggi con una serie di visite mediche, tra mattinata e pomeriggio, dei quattro nuovi innesti arrivati nell'avvio del mercato di gennaio. Prima giornata blucerchiata di fatto per Salvatore Esposito, Brunori, Begic e Mitoglu che domani inizieranno ad allenarsi a Bogliasco nella squadra guidata dal tandem Gregucci-Foti e che dunque saranno già disponibili per la gara di sabato prossimo, 10 gennaio, ad Avellino (ore 15) alla ripresa del campionato di Serie B. Definito anche l'accordo con la Fiorentina per il prestito secco del giovane portiere Martinelli, che si aggregherà alla Sampdoria nei prossimi giorni.

Mercato aggressivo

Una Samp che si è mossa velocemente e con idee chiare in questi primi giorni di mercato: ora naturalmente si attende la risposta del campo. Soprattutto le mosse Salvatore Esposito - centrocampista di qualità in arrivo dallo Spezia - e Matteo Brunori, attaccante di esperienza prelevato dal Palermo, sono attese con grande curiosità e speranza dalla piazza doriana. Si attendono ora mosse in uscita. Definita la partenza di Pedrola verso il Las Palmas, ora la Sampdoria sta lavorando su altre situazioni: Bellemo piace al Padova, Benedetti è sul taccuino dell'Entella, per Cuni c'è il Bari, l'Avellino è interessato a Riccio.

