Meteo in Liguria, ancora sereno: inizio di settimana con il sole. Attenzione al vento

MERCOLEDI' : un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 600 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

MARTEDI' : pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su Riviera centrale e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Alpi nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1050 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

LUNEDI' : pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su Riviera di ponente , Riviera centrale , Alpi e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 900 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

