Sport

Torna alla homepage

La Sampdoria cala il poker: Esposito, Brunori, Begic e Mitoglu

Domani le visite mediche, domenica i primi allenamenti a Bogliasco: i quattro neo innesti di mercato già disponibili per la gara del 10 gennaio ad Avellino. Vicino anche Martinelli, il giovane portiere della Fiorentina
1 minuto e 51 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Un calciatore della nazionale italiana seduto su un campo di calcioSalvatore Esposito vanta una presenza nella nazionale maggiore

Domani le visite mediche, domenica i primi allenamenti con la Sampdoria. E' questa con ogni probabilità la tabella di marcia con cui i primi quattro innesti blucerchiati del mercato di gennaio - Salvatore Esposito, Brunori, Begic e Mitoglu - prenderanno contatto con Genova e Bogliasco. Il ceo danese Fredberg aveva annunciato un "mercato aggressivo", il ds Andrea Mancini aveva promesso di presentare una squadra rinnovata già al primo impegno del 2026, quello di sabato 10 gennaio ad Avellino. Le prime risposte - al netto delle tante difficoltà vissute anche nel corso dell'attuale stagione dalla Sampdoria - sono arrivate in questi giorni.

Le prime mosse

Il vero colpo per la categoria è senz'altro Salvatore Esposito, centrocampista di 25 anni in arrivo dallo Spezia in prestito con obbligo di riscatto: operazione complessiva tra 1,5 e 2 milioni, contratto fino al 2030 per uno dei giocatori migliori della scorsa stagione nel campionato cadetto. Interessante anche l'arrivo in attacco di Matteo Brunori (31 anni) in prestito secco dal Palermo: un giocatore di qualità ed esperienza che potrà far rifiatare Coda o che all'occorrenza potrà anche giocare al fianco dello stesso Coda. Sia Esposito sia Brunori si giocheranno da domani a Bogliasco le loro chanches di una maglia da titolare con l'Avellino. E poi ci sono gli altri due giocatori prelevati in questa fase iniziale del mercato di gennaio: l'esterno sinistro Begic (23 anni) in arrivo dal Parma e il difensore greco Gerasimos Mitoglu (26 anni) in uscita per scadenza di contratto dall'Aek Atene: due giocatori che cercano maggiore spazio e che dovranno ora recuperare l'ideale ritmo partita (soprattutto Mitoglu) ma che potranno dare il loro contributo da subito alla causa doriana. Molto comunque si muoverà da qui ai prossimi giorni anche in uscita: da oggi è ufficiale il prestito di Pedrola al Las Palmas. 

Si avvicina Martinelli in porta

Un mercato in entrata che da qui alle prossime ore potrebbe comunque regalare ulteriori novità. Vicino da parte della Sampdoria l'ingaggio del giovane portiere Tommaso Martinelli, 19 anni, in arrivo in prestito dalla Fiorentina. Per lui in questa stagione 2 presenze in Conference League, alle spalle del titolare viola De Gea.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Un ragazzo sorridente
Mercoledì 31 Dicembre 2025

Sampdoria, il colpo a sorpresa è Mitoglu. In arrivo anche Begic

Il difensore greco ex Aek Atene prelevato dai blucerchiati a parametro zero, l'esterno sinistro sloveno proviene dal Parma. Altri due innesti dopo Esposito e Brunori: quattro nuovi giocatori annunciati a Bogliasco ai primi di gennaio
Un uomo con la barba
Martedì 30 Dicembre 2025

Sampdoria: squalificati Foti e Pozzi ad Avellino. Ma ci saranno Brunori e Esposito

Le decisioni del giudice sportivo dopo il movimentato match con la Reggiana. In Irpinia ci saranno i primi due innesti di mercato, vicino anche Begic del Parma: biglietti solo ai tesserati per i tifosi residenti in provincia di Genova
Un calciatore
Martedì 30 Dicembre 2025

Sampdoria, suggestione Mina. E spunta il ritorno di Veroli

Tanti nomi sul taccuino dei blucerchiati sul mercato, con Brunori e Esposito in chiusura. Occhio anche a Bastoni e Franco Carboni
Un uomo in maglietta
Lunedì 29 Dicembre 2025

Sampdoria: stagione finita per Venuti. Spuntano Begic e Sernicola

Confermata la lesione del legamento crociato del ginocchio destro per il difensore blucerchiato che verrà operato. Sul mercato in definizione gli affari Esposito e Brunori, ma piacciono anche altri profili
Un calciatore dello Spezia
Domenica 28 Dicembre 2025

La Sampdoria respira e si rinforza: Esposito e Brunori in arrivo

Dopo la vittoria sulla Reggiana spazio al mercato di gennaio: nel mirino anche Mulattieri, Dorval, Odenthal e Martinelli. Valigie pronte per Pedrola, destinazione Las Palmas

TAGS