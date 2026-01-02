La Sampdoria cala il poker: Esposito, Brunori, Begic e Mitoglu

Salvatore Esposito vanta una presenza nella nazionale maggiore

Domani le visite mediche, domenica i primi allenamenti con la Sampdoria. E' questa con ogni probabilità la tabella di marcia con cui i primi quattro innesti blucerchiati del mercato di gennaio - Salvatore Esposito, Brunori, Begic e Mitoglu - prenderanno contatto con Genova e Bogliasco. Il ceo danese Fredberg aveva annunciato un "mercato aggressivo", il ds Andrea Mancini aveva promesso di presentare una squadra rinnovata già al primo impegno del 2026, quello di sabato 10 gennaio ad Avellino. Le prime risposte - al netto delle tante difficoltà vissute anche nel corso dell'attuale stagione dalla Sampdoria - sono arrivate in questi giorni.

Le prime mosse

Il vero colpo per la categoria è senz'altro Salvatore Esposito, centrocampista di 25 anni in arrivo dallo Spezia in prestito con obbligo di riscatto: operazione complessiva tra 1,5 e 2 milioni, contratto fino al 2030 per uno dei giocatori migliori della scorsa stagione nel campionato cadetto. Interessante anche l'arrivo in attacco di Matteo Brunori (31 anni) in prestito secco dal Palermo: un giocatore di qualità ed esperienza che potrà far rifiatare Coda o che all'occorrenza potrà anche giocare al fianco dello stesso Coda. Sia Esposito sia Brunori si giocheranno da domani a Bogliasco le loro chanches di una maglia da titolare con l'Avellino. E poi ci sono gli altri due giocatori prelevati in questa fase iniziale del mercato di gennaio: l'esterno sinistro Begic (23 anni) in arrivo dal Parma e il difensore greco Gerasimos Mitoglu (26 anni) in uscita per scadenza di contratto dall'Aek Atene: due giocatori che cercano maggiore spazio e che dovranno ora recuperare l'ideale ritmo partita (soprattutto Mitoglu) ma che potranno dare il loro contributo da subito alla causa doriana. Molto comunque si muoverà da qui ai prossimi giorni anche in uscita: da oggi è ufficiale il prestito di Pedrola al Las Palmas.

Si avvicina Martinelli in porta

Un mercato in entrata che da qui alle prossime ore potrebbe comunque regalare ulteriori novità. Vicino da parte della Sampdoria l'ingaggio del giovane portiere Tommaso Martinelli, 19 anni, in arrivo in prestito dalla Fiorentina. Per lui in questa stagione 2 presenze in Conference League, alle spalle del titolare viola De Gea.