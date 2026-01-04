Fuga di gas in via Piacenza, chiusa una entrata del cimitero di Staglieno

È stato chiusa momentaneamente una entrata del cimitero di Staglieno dopo l'allarme scattato per una fuga di gas in via Piacenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i tecnici di Ireti. L'intervento è iniziato intorno alle 8:30.

In atto l'intervento dei vigili del fuoco

Non solo il cimitero, deviazioni sono in atto per permettere l'intervento dei pompieri: via Piacenza risulta bloccata al traffico mentre auto e moto vengono fatte transitare su ponte Bezzecca e lungo Bisagno Istria.

(Notizia in aggiornamento)