Fuga di gas in via Piacenza, chiusa una entrata del cimitero di Staglieno

È stato chiusa momentaneamente una entrata del cimitero di Staglieno dopo l'allarme scattato per una fuga di gas in via Piacenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i tecnici di Ireti. L'intervento è iniziato intorno alle 8:30.
In atto l'intervento dei vigili del fuoco
Non solo il cimitero, deviazioni sono in atto per permettere l'intervento dei pompieri: via Piacenza risulta bloccata al traffico mentre auto e moto vengono fatte transitare su ponte Bezzecca e lungo Bisagno Istria.
(Notizia in aggiornamento)
