Rientri, partenze e cantieri: pomeriggio di code sulle autostrade della Liguria

Code e rallentamenti lungo le autostrade della Liguria. In molti dopo aver passato il Capodanno nelle località della regione si sono messi in viaggio per rientrare a casa. Ma non solo, anche il cantiere sulla A7 all'altezza di Busalla contribuisce a creare disagi a chi si mette in moto.

Gli aggiornamenti

Ore 18,30 - Coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. in A26 rallentamenti tra il bivio A26/A10. In A10 rallentamenti tra Arenzano e il bivio con la A26. sulla A10 coda di 2km tra Bordighera e il Confine di Stato. Sulla A10 coda a tratti tra Finale Ligure e Savona.

Ore 16 - Coda tra Genova Est e il bivio con la A7 per traffico intenso. Rallentamenti tra il bivio A7/A12 e quello tra la A7/A10 in direzione Genova. Sulla A7 coda di un km tra Genova Bolzaneto e Busalla per la presenza di lavori. Sulla A26 coda tra il bivio tra la A26 e la A10 per traffico intenso. Sulla A10 coda tra Genova Pra' e il bivio con la A26 per traffico intenso. Sulla A10 rallentamenti per 9km tra Savona e Feglino in direzione Francia, sulla A10 coda di 4km tra Bordighera e il Confine di Stato.