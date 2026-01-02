Spacciatore arrestato mentre vendeva la droga

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 40enne albanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Secondo le indagini l'uomo aveva messo in atto un'attività di spaccio con consegne a domicilio.

Mercoledì mattina, durante un appostamento nei pressi della sua abitazione, gli operatori hanno visto l’uomo salire su un bus con un pacchetto in mano e lo hanno seguito per tutto il tragitto, fino a un condominio di San Fruttuoso.

Quando l'uomo ha suonato alla porta dove, verosimilmente, avrebbe dovuto effettuare la compravendita di stupefacente, gli agenti lo hanno fermato. Con un gesto fulmineo, racconta la polizia, ha provato a liberarsi del pacchetto che portava con sé lanciandolo all’interno dell’abitazione, ma è stato recuperato dagli operatori che lo hanno sequestrato: al suo interno 40,33 grammi di cocaina. Il 40enne, noto alle forze dell'ordine per dei precedenti, è stato portato in questura e infine trasferito in carcere a Marassi.