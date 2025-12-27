Un anno da ricordare: il 2025 della Liguria raccontato da Primocanale

Un anno da ricordare, da rivedere e da custodire. Il 2025 per la Liguria – e per Primocanale – è stato un susseguirsi di eventi, immagini e storie che hanno segnato il territorio e la sua comunità. Un mosaico ricco e intenso che abbiamo deciso di raccogliere in una serie speciale di contributi, disponibili on demand, per rivivere i momenti che hanno fatto la differenza.

GUARDA QUI L'ANNO DI CRONACA

Dalla doppia visita a Genova del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra l’emozione di Euroflora e altri appuntamenti istituzionali di grande rilievo, fino all’elezione di Silvia Salis a sindaca: pagine di storia recente che si intrecciano con la cronaca quotidiana. Senza dimenticare le numerose allerte meteo, seguite in diretta passo dopo passo, che hanno messo alla prova il territorio e raccontato la capacità di reagire della Liguria.

Scorrendo questo album di ricordi, tornano le immagini dell’inaugurazione della nuova ala dell’aeroporto Cristoforo Colombo, simbolo di sviluppo e apertura internazionale, e i tanti confronti del format “Terrazza incontra”, che ha dato voce ai principali protagonisti della politica ligure. C’è spazio anche per lo stupore, con lo straordinario Drone show che ha illuminato il cielo di Genova, e per le infrastrutture strategiche, come la riapertura del Colle di Tenda, tassello fondamentale per i collegamenti della regione.

Il 2025 è stato anche cultura e spettacolo: i balletti di Nervi tornati al loro antico splendore, i cambi della guardia in due luoghi simbolo come il Teatro Carlo Felice, con l’arrivo del nuovo sovrintendente Michele Galli, e Palazzo Ducale, con la nomina della nuova presidente Sara Armella. E ancora, la Liguria protagonista della Blue Economy all’Expo di Osaka, le novità del Salone Nautico, il settimo anniversario del crollo del Ponte Morandi, momento di memoria e riflessione collettiva.

Un racconto corale, fatto di immagini, voci ed emozioni. Un album da sfogliare con calma durante le feste, per ricordare ciò che è stato e mettere nel cassetto delle cose che contano.