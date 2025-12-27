Maxi operazione a Genova, nove arresti: finanziavano Hamas

Maxi operazione della Digos di Genova, con la polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza genovese e il nucleo speciale della polizia valutaria: nove arresti a persone accusate di aver finanziato Hamas. L'ordinanza, emessa dal Gip presso il Tribunale di Genova, prevede misure cautelari nei confronti di tre associazioni e di nove indagati per i quali è prevista la custodia in carcere. L'ammontare del finanziamento sarebbe pari a otto milioni di euro.

Tra i destinatari della misura c'è anche il presidente dell'associazione dei palestinesi. Gli investigatori definiscono Mohammad Hannoun "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas" e "vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas".

(in aggiornamento)