Sampdoria, allenamenti a Natale e Santo Stefano in vista della Reggiana

Il campo di Bogliasco

La Sampdoria - al di là del brindisi per le feste di Natale - deve pensare al campo e a fare punti sabato 27 dicembre (ore 15) a Marassi con la Reggiana. La mini pausa di campionato in Serie B arriverà subito dopo, in vista del successivo impegno del 10 gennaio ad Avellino. E in quei giorni verosimilmente il club blucerchiato sarà chiamato a chiudere molte trattative in entrata, a iniziare dai nomi caldi di Salvatore Esposito e Matteo Brunori. Prima però c'è la gara con la Reggiana, match da non fallire. Il tandem Gregucci-Foti non dovrebbe apportare clamorose rivoluzioni in formazione: si va verso la conferma del 3-5-2 e con ogni probabilità della stessa squadra che ha pareggiato sabato scorso a Padova. Allenamento per la Sampdoria anche domani mattina e il giorno successivo - Santo Stefano - sempre a Bogliasco.

Anticipi e posticipi fino alla 29a giornata

Intanto i blucerchiati hanno conosciuto oggi anticipi e posticipi del campionato di B dalla 22a alla 29a giornata. Sampdoria-Spezia si giocherà sabato 31 gennaio a Marassi: un derby ligure che seguirà di un paio di settimane Sampdoria-Entella, già programmata per venerdì 16 gennaio sempre al Ferraris. Altre curiosità: la Samp curiosamente giocherà in casa consecutivamente le gare con Palermo e Padova, il 10 e 14 febbraio, le stesse partite che ha affrontato in trasferta di fila nelle ultime due settimane. Doppia trasferta tra il 4 e 8 marzo, nel giro di pochi giorni, prima a Castellamare di Stabia (stadio che evoca la triste notte della retrocessione in Serie C lo scorso maggio, poi evitata ai playout) e poi a Frosinone.

Ecco, di seguito, il calendario completo delle prossime gare dei blucerchiati (comprese quelle già note):

17a Sampdoria-Reggiana (sabato 27 dicembre, ore 15)

18a Avellino-Sampdoria (sabato 10 gennaio, ore 15)

19a Sampdoria-Entella (venerdì 16 gennaio, ore 20,30)

20a Catanzaro-Sampdoria (domenica 25 gennaio 2026, ore 17,15)

22.a Sampdoria-Spezia (sabato 31 gennaio 2026, ore 19.30)

23.a Modena-Sampdoria (sabato 7 febbraio 2026, ore 15.00)

24.a Sampdoria-Palermo (martedì 10 febbraio 2026, ore 19.00)

25.a Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio 2026, ore 15.00)

26.a Mantova-Sampdoria (sabato 21 febbraio 2026, ore 15.00)

27.a Sampdoria-Bari (venerdì 27 febbraio 2026, ore 21.00)

28.a Juve Stabia-Sampdoria (mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00)

29.a Frosinone-Sampdoria (domenica 8 marzo 2026, ore 15.00)