Sampdoria a Padova per battere il tabù trasferta

Lo stadio Euganeo di Padova

Sampdoria in campo oggi a Padova (ore 15) per battere il tabù trasferta. I blucerchiati - nell'intero 2025 - non hanno mai vinto una partita di campionato lontano da Marassi. Se si esclude il successo di Salerno nel playout di ritorno lo scorso giugno, gli ultimi tre punti lontano da casa risalgono alla trasferta di Cesena, il 20 ottobre 2024. Esattamente 14 mesi dopo la squadra oggi guidata da Gregucci e Foti ci riprova oggi all'Euganeo: serve il risultato pieno per uscire dalla zona pericolo del campionato di Serie B.

Le scelte

"Ci aspetta una battaglia" ha ammonito ieri lo stesso Gregucci. Verso il ritorno tra i titolari Barak, dopo la buona prova della settimana scorsa a Palermo. Conferma di Abildgaard in difesa, in attacco Pafundi e Coda. Dovrebbe partire dalla panchina Cherubini, rientra Cuni dopo l'infortunio e Pedrola dovrebbe avere un maggiore minutaggio. Nel Padova giocherà dall'inizio l'ex blucerchiato Barreca, spazio anche a Papu Gomez che negli anni scorsi è stato tra i protagonisti dell'Atalanta di Gasperini.

I tifosi

Sono 1375 i biglietti venduti nel settore ospiti: i tifosi blucerchiati tornano in trasferta dopo il discusso divieto imposto ai residenti in Liguria nella gara della settimana scorsa a Palermo.

Le probabili formazioni

PADOVA-SAMPDORIA ore 15

PADOVA (3-5-2)

Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca; Papu Gomez, Bortolussi. All. Andreoletti.

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Venuti, Abildgaard, Hadzukadunic; Depaoli, Conti, Henderson, Barak, Ioannou; Pafundi, Coda. All. Gregucci-Foti.

ARBITRO

Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Passeri di Gubbio e Scarpa di Collegno. Quarto ufficiale: Tremolada di Monza. VAR: Santoro di Messina. AVAR: Marini di Roma 1.