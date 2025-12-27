Lo Spezia chiude con una vittoria: Artistico regala tre punti d'oro allo scadere

LA SPEZIA - Lo Spezia chiude il 2025 con una vittoria allo scadere. Il gol di Artistico al 92’ vale il 2-1 finale e tre punti d’oro per le aquile, che salgono a quota 17 punti ed escono momentaneamente dalla zona calda della classifica, in attesa delle altre gare in programma nella giornata.

La beffa nel finale di primo tempo firmata Dagasso vale il gol del pari del Pescara ed è una doccia gelata per lo Spezia, che fino a quel momento aveva disputato un’ottima prima frazione con il gol iniziale di Di Serio. Nella ripresa i bianchi appaiono più confusionari, ma nel finale è la voglia di vincere a consentire di prevalere sui diretti avversari.

Il bottino di punti racimolato nel girone d’andata resta scarno, ma tornare a vincere prima di chiudere l’anno davanti ai propri tifosi può rappresentare un’iniezione di fiducia importante per il morale, in attesa del mercato, chiamato a dare una mano alle aquile.

Cronaca

90'+2 - Tap in di Artistico e Spezia di nuovo avanti: da pochi passi il numero 9 manda in rete una palla vagante superando Desplanches in estirada.

80' - Ancora Desplanches decisivo su Vlahovic.

78' - Cassata a giro calcia sul fondo da buona posizione.

63' - Caligara colpisce il palo interno: Pescara vicinissimo al vantaggio.

54' - Beruatto arriva a tu per tu con Desplanches, lo supera con un tocco di punta, ma la palla si stampa sul palo interno e finisce sul fondo.

Primo tempo

45'+7 - Dagasso approfitta di un errore di Beruatto e scaraventa in porta il gol del pareggio.

44' - Di Serio rientra e calcia ma trova un sontuoso Desplanches che respinge con i piedi.

43' - A tu per tu Aurelio di testa spara addosso di testa a Desplanches che compie un vero e proprio miracolo.

22' - Mascardi para e salva lo Spezia sugli sviluppi di calcio d'angolo.

8' - Di Serio spacca la porta con una sassata dall'interno dell'area di rigore e porta avanti lo Spezia: assist di Cassata e tiro potente del numero 20 che si insacca alle spalle di Desplanches.

Tabellino

Spezia - Pescara: 2-1;

Reti: 8' Di Serio (S), 45+7 Dagasso (P), 90'+2 Artistico (S);

Ammoniti: 21' Kouda (S), 23' Capellini (P), 56' Valzania (P), 97' Caligara (P);

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Beruatto; Vignali, Kouda (81' Verde), Cassata, Bandinelli (20' Comotto), Aurelio; Di Serio (68' Vlahovic), Soleri (68' Artistico).

PESCARA (3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco (47' Sgarbi), Gravillon; Corazza, Dagasso (54' Caligara), Valzania, Olzer (85' Squizzato), Letizia; Di Nardo, Tonin (68' Cangiano).

Pre partita

LA SPEZIA - Tutto pronto al Picco. In campo dalle 12.30 Spezia e Pescara nell'ultima gara del 2025, valida per la diciottesima giornata del campionato cadetto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Beruatto; Vignali, Kouda, Cassata, Bandinelli, Aurelio; Di Serio, Soleri. All. Donadoni. A disp.: Loria, Fellipe Jack, Onofri, Mateju, Candela, Nagy, Comotto, Candelari, Verde, Lapadula, Vlahovic, Artistico.

PESCARA (3-5-2): Desplanches; Capellini, Broco, Gravillon; Corazza, Dagasso, Valzania,Olzer, Letizia; Di Nardo, Tonin. All. Testini. A disp.: Profesta, Saio, Sgarbi, Corbo, Giannini, Berardi, Cangiano, Brandes, Squizzato, Caligara, Vinciguerra, Okonkwo.

Arbitro: Sig. Andrea Zanotti.