Sport

Torna alla homepage

Sampdoria, c'è la Reggiana prima della rivoluzione di gennaio

Aspettando le mosse di mercato i blucerchiati non possono fallire la gara di sabato a Marassi
2 minuti e 0 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
uno stadio di calcioLo stadio Ferraris di Genova

Non c'è solo il mercato di gennaio nella testa della Sampdoria. Prima delle mosse di gennaio e di una sessione che il ceo sportivo Fredberg ha annunciato come "aggressiva", per i blucerchiati ci sarà la gara di sabato (ore 15) a Marassi con la Reggiana. I passi in avanti sul piano del gioco nelle ultime prove (pur con momenti di saliscendi nel corso delle ultime due partite con Palermo e Padova) ora devono coniugarsi soprattutto coi tre punti. Una vittoria può permettere alla Sampdoria di mettere il naso fuori dalla zona retrocessione almeno in questo finale del 2025. Un anno solare che sportivamente parlando è stato disastroso per la Sampdoria, il peggiore di sempre della sua intera storia.

Tra campo e mercato

E allora aspettando il mercato di gennaio - con le operazioni Salvatore Esposito e Matteo Brunori in dirittura d'arrivo tra centrocampo e attacco - c'è una gara da non fallire contro una Reggiana ferita dalla sconfitta di domenica scorsa col Pescara e che già l'anno scorso si rivelò un'avversaria complicata, conquistato 4 punti nelle due partite disputate contro i doriani. Serve un passo diverso in campo, in entrambe le fasi, al di là dei passi in avanti sul piano del gioco nelle ultime gare da parte della squadra di Gregucci e Foti. Soprattutto tra trequarti e attacco ci si aspetta un contributo diverso da Pafundi, Cherubini e dallo stesso Barak (che nelle ultime due partite sta facendo un po' meglio) per dare una mano alla squadra che per ora si sta appoggiando quasi esclusivamente alla vena realizzativa di Massimo Coda. Ancora a proposito di mercato, attenzione anche ai movimenti in uscita: su Riccio spunta l'interesse dell'Avellino. Curiosamente gli irpini saranno i primi avversari dei blucerchiati nel 2026, con la gara del 10 gennaio in trasferta.

Oggi a Bogliasco nel pomeriggio nuova sessione di allenamento. Lavoro solo parziale per Coda e Ferrari, esentati dalla seconda parte dell'allenamento (gestione fisica, i due non sono in dubbio per la gara con la Reggiana). Differenziati sul campo per Jordan Ferri e Nikolas Ioannou. Terapie per Alessandro Riccio. Domani nuovo appuntamento pomeridiano.

Arbitra Collu

L'arbitro di Samporia-Reggiana sarà Collu di Cagliari. Assistenti: Niedda di Ozieri e Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale: Calzavara di Varese. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Mazzoleni di Bergamo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

un calciatore dello Spezia
Lunedì 22 Dicembre 2025

Sampdoria, pressing su Esposito e Brunori. Ufficiale Cardenas capo scouting

Sabato la gara con la Reggiana a Marassi, poi inizieranno le danze del mercato di gennaio
Un uomo seduto che parla
Sabato 20 Dicembre 2025

Gregucci, delusione Sampdoria: "Si doveva vincere"

Le parole del mister blucerchiato dopo il pareggio di Padova: "Ho tolto Pafundi per Cherubini, ora abbiamo tante alternative da sfruttare. Dobbiamo migliorare ma qualche segnale c'è"

TAGS