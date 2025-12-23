Sampdoria, c'è la Reggiana prima della rivoluzione di gennaio

Lo stadio Ferraris di Genova

Non c'è solo il mercato di gennaio nella testa della Sampdoria. Prima delle mosse di gennaio e di una sessione che il ceo sportivo Fredberg ha annunciato come "aggressiva", per i blucerchiati ci sarà la gara di sabato (ore 15) a Marassi con la Reggiana. I passi in avanti sul piano del gioco nelle ultime prove (pur con momenti di saliscendi nel corso delle ultime due partite con Palermo e Padova) ora devono coniugarsi soprattutto coi tre punti. Una vittoria può permettere alla Sampdoria di mettere il naso fuori dalla zona retrocessione almeno in questo finale del 2025. Un anno solare che sportivamente parlando è stato disastroso per la Sampdoria, il peggiore di sempre della sua intera storia.

Tra campo e mercato

E allora aspettando il mercato di gennaio - con le operazioni Salvatore Esposito e Matteo Brunori in dirittura d'arrivo tra centrocampo e attacco - c'è una gara da non fallire contro una Reggiana ferita dalla sconfitta di domenica scorsa col Pescara e che già l'anno scorso si rivelò un'avversaria complicata, conquistato 4 punti nelle due partite disputate contro i doriani. Serve un passo diverso in campo, in entrambe le fasi, al di là dei passi in avanti sul piano del gioco nelle ultime gare da parte della squadra di Gregucci e Foti. Soprattutto tra trequarti e attacco ci si aspetta un contributo diverso da Pafundi, Cherubini e dallo stesso Barak (che nelle ultime due partite sta facendo un po' meglio) per dare una mano alla squadra che per ora si sta appoggiando quasi esclusivamente alla vena realizzativa di Massimo Coda. Ancora a proposito di mercato, attenzione anche ai movimenti in uscita: su Riccio spunta l'interesse dell'Avellino. Curiosamente gli irpini saranno i primi avversari dei blucerchiati nel 2026, con la gara del 10 gennaio in trasferta.

Oggi a Bogliasco nel pomeriggio nuova sessione di allenamento. Lavoro solo parziale per Coda e Ferrari, esentati dalla seconda parte dell'allenamento (gestione fisica, i due non sono in dubbio per la gara con la Reggiana). Differenziati sul campo per Jordan Ferri e Nikolas Ioannou. Terapie per Alessandro Riccio. Domani nuovo appuntamento pomeridiano.

Arbitra Collu

L'arbitro di Samporia-Reggiana sarà Collu di Cagliari. Assistenti: Niedda di Ozieri e Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale: Calzavara di Varese. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Mazzoleni di Bergamo.