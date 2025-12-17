Sampdoria: Barak, Pedrola e Cuni le armi in più di Foti

Pedrola in azione durante Palermo-Sampdoria

Si avvicina per la Sampdoria la sfida di sabato a Padova (ore 15): i blucerchiati hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione del campionato di Serie B. La principale necessità - come confermato anche da Gregucci (allenatore della squadra insieme a Foti) nel post gara di Palermo - è quella di crescere nel gioco offensivo, nei tiri in porta e ovviamente nei gol. Oggi Massimo Coda dopo un paio di giorni di lavoro a scartamento ridotto è tornato regolarmente in gruppo a Bogliasco: l'attaccante campano non mancherà nella trasferta in Veneto. Sempre oggi è rientrato in gruppo Cuni: l'attaccante albanese ha giocato l'ultima gara lo scorso 8 novembre a Venezia e rappresenta una soluzione in più, almeno in corso d'opera, per i doriani.

Le buone notizie per Foti sono invece legate ai segnali di ripresa, nella sconfitta di Palermo, per Barak e Pedrola. Entrambi potrebbero godere di maggiore minutaggio nella sfida di Padova. Ancora lavoro differenziato per Riccio e Benedetti, che restano in dubbio per sabato. Prosegue il lavoro a parte anche per Altare (al momento sempre fuori lista) e Bellemo. Domani nuovo allenamento mattutino al Mugnaini.

La possibile formazione

Quale potrebbe essere la probabile formazione nella gara di Padova per la Sampdoria? Foti sta lavorando sul 3-5-2, o comunque sul 3-4-2-1. Davanti a Ghidotti potrebbe essere confermato la linea difensiva con Venuti, Abildgaard e Hadzikadunic, in mezzo Depaoli e Ioannou verso la conferma sulle fasce con Ricci che potrebbe giocare al fianco di Henderson, con un eventuale inserimento di Barak a cavallo tra il ruolo di mezz'ala e trequarti davanti a Pafundi e Coda. Non mancano comunque alternative, da Ferrari e Vulikic in difesa fino a Giordano sulla corsia mancina. Di sicuro la Samp ha bisogno di rinforzi sul mercato di gennaio: Brunori, Mulattieri e Salvatore Esposito tra gli obiettivi.

Gli arbitri

L'arbitro di Padova-Sampdoria sarà Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Passeri di Gubbio e Scarpa di Collegno. Quarto ufficiale: Tremolada di Monza. VAR: Santoro di Messina.

AVAR: Marini di Roma 1.