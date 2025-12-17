Vittima di truffa diffama la banca, denunciata

Ha diffuso in rete false informazioni sulla sua banca, che un truffatore le aveva raccontato per sottrarle del denaro con l'inganno. Così, da vittima di una truffa è diventata responsabile di diffamazione, ed è stata denunciata dai carabinieri del comando provinciale di Savona.

Al centro della vicenda c'è una italiana di 33 anni di Savona. La donna era stata vittima di una truffa con la tecnica del "finto carabiniere". L'impostore, per convincerla a fidarsi, le aveva confidato che sulla filiale del suo istituto di credito ci sarebbero state indagini in corso, per qualche dipendente infedele ai danni dei correntisti.

La donna si era accorta del raggiro, ma aveva preso per buono quanto raccontato dal truffatore, e aveva diffuso in rete messaggi allarmistici nei confronti della banca e dei suoi impiegati. Per questa ragione è stata querelata per diffamazione dal direttore della filiale.