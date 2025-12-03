Sampdoria: il ritorno di Tey e il budget del mercato che verrà

La visita di Tey a Ponte di Legno lo scorso luglio

Mentre i tifosi della Sampdoria ribadiscono una contestazione netta nei confronti della proprietà e ad alcune figure chiave della società, visti i risultati deprimenti della squadra sempre in piena zona retrocessione in Serie B, in questi giorni è atteso il ritorno di Joseph Tey, il grande e anche un po' misterioso investitore di Singapore che nei fatti finanzia il club doriano. Tey - che in estate aveva presenziato anche al ritiro di Ponte di Legno ma che manca a Genova dallo scorso 15 settembre (era presente a Marassi il giorno della partita col Cesena) - è annunciato in Europa in questa settimana per una serie di impegni di lavoro anche extra calcio e con ogni probabilità in questi giorni incontrerà anche i dirigenti della Sampdoria - in primis il rappresentante degli azionisti Walker, poi il presidente Manfredi e i due "direttori" Andrea Mancini e Jesper Fredberg - per fare il punto sul prossimo mercato di gennaio. L'incontro dovrebbe avvenire a Milano, non ci sono però certezze nè sulle date nè tantomeno sui luoghi del summit.

Il budget di mercato

Fredberg nei giorni scorsi aveva annunciato "un mercato aggressivo" parlando apertamente di un "budget di mercato" a disposizione, pur senza entrare nelle cifre perché "non sarebbe saggio dare vantaggi agli avversari". Senza troppi giri di parole la Sampdoria oggi ha bisogno di innesti un po' in tutti i reparti: anzi tutto in attacco dove l'unica prima punta in rosa è il 37enne Massimo Coda, poi qualcosa serve numericamente anche in difesa (dove dovrebbe essere reinserito in lista Altare, ancora a libro paga) e a centrocampo dove serve almeno un giocatore in grado di dare ordine alla manovra. E anche nel reparto portieri - visto il rendimento deludente di Coucke - potrebbe servire qualcosa di diverso oltre all'attuale titolare Ghidotti.

I tanti affari di Tey oltre alla Samp

Joseph Tey, 52 anni, rimane - nel contesto della più grave crisi sportiva di sempre della Sampdoria - una figura piuttosto misteriosa. L'imprenditore di Singapore ha parlato del mondo blucerchiato solo un paio di volte, lo scorso aprile in un'intervista a CentralnewsAsia ("Sono un uomo d'affari, faccio i miei controlli e prendo le mie decisioni. Con l'analisi dei dati saremo in grado di prendere decisioni migliori. Se in futuro la Sampdoria riuscisse a centrare la promozione, sarebbe una sensazione che i soldi non possono comprare" alcuni passaggi di quell'intervista) e quindi lo scorso 23 settembre con una lettera aperta ai tifosi in cui lo stesso Tey annunciava - viste le difficoltà della squadra - nuovi investimenti sul mercato di gennaio e una generale promessa di un ritorno in Serie A entro il 2028. Una data non certo dietro l'angolo, per una Sampdoria che ad oggi - nei fatti - rischia nuovamente la Serie C, già vista in faccia lo scorso 13 maggio a Castellamare prima del caso Brescia e dei successivi playout vinti con la Salernitana a giugno.

Ma chi è Joseph Tey? Secondo "Milano Finanza" l'investitore di Singapore è azionista di una società - Ryde Group - quotata a Wall Street. Si tratta di una società di sharing di auto e di consegne che opera a Singapore, con sede alle Cayman: una società che fattura circa 5 milioni di dollari l'anno. Tey partecipa al 33% anche in Octava Private Limited, una holding di investimento con sede a Singapore che investe nel settore immobiliare. Una società che - sempre secondo "Milano Finanza" - avrebbe chiuso il 2023 con asset totali pari ad oltre 330 milioni di euro, con un fatturato a quasi 100 milioni e un profitto annuale da circa 24 milioni, con ulteriori utili per quasi 73 milioni già in pancia. E ancora: Tey sarebbe socio anche di Greath South Gate Private Limited, azienda impegnata nello sviluppo di software, così come di Ghuanhuo (settore ristorazione) e Octava Esport, holding legata a Octava. Ancora "Milano Finanza" rivela che nel recente passato Tey era stato socio anche di Stretcht Capital Private Limited (settore di informazione tecnologica, non più attiva dallo scorso 20 febbraio) nonché di Octava Impact Investiment, altra holding legata a Octava. Insomma, tante attività e in rami diversi per Tey. Probabilmente l'investimento peggiore di Tey - visti i risultati deludenti della squadra - resta quello della Sampdoria, acquisita dal tandem Manfredi-Radrizzani grazie agli investimenti da Singapore nel maggio 2023 con l'obiettivo di un ritorno in Serie A che ad oggi pare lontanissimo.

Qui Bogliasco: riecco Abildgaard, out Bellemo

Intanto la Sampdoria oggi ha iniziato la settimana di lavoro a Bogliasco in vista della gara di domenica (ore 19,30) a Marassi con la Carrarese. La buona notizia di giornata è il rientro in gruppo di Abildgaard che si era fermato nella gara dello scorso 28 ottobre a Empoli e che potrebbe ritrovare minutaggio forse già nel match coi toscani. La notizia negativa è invece lo stop di Bellemo per un problema al soleo del polpaccio che verrà valutato nelle prossime ore: l'ex Como sicuramente salterà la gara con la Carrarese. Domenica dovrebbe rivedersi anche Ferrari: il difensore era andato in panchina nella gara persa dai blucerchiati con lo Spezia. Individuale concordato per Pedrola che oggi ha svolto lavori di potenziamento muscolare: lo spagnolo - che è tornato in campo proprio al Picco - sarà disponibile nella gara con la Carrarese.