Sport

Torna alla homepage

Samp, i tifosi contestano e Tey promette: "Serie A entro il 2028"

Nel momento più buio della storia blucerchiata, l'investitore di Singapore annuncia nuovi investimenti anche sul mercato di gennaio. Ma in estate le mosse del club sono state votate al risparmio e oggi la squadra di Donati rischia la C
2 minuti e 14 secondi di lettura
di Marco Bisacchi

Mentre la Sampdoria è ultima in classifica a zero punti - dopo quattro giornate - nel campionato di Serie B, aspettando l'assemblea dei tifosi blucerchiati stasera alle 20,30 in gradinata Sud al Ferraris per fare il punto sulla crisi sportiva e societaria del club, l'investitore di Singapore Joseph Tey (nei fatti il principale azionista del club al fianco del rappresentante degli azionisti Walker e del presidente Manfredi) interviene sui canali ufficiali con una lettera indirizzata ai tifosi.

La lettera di Tey ai tifosi

"Cari tifosi blucerchiati, è importante per noi che sappiate che ascoltiamo e comprendiamo le vostre frustrazioni. Oggi vi scriviamo per assicurarvi che siamo pienamente impegnati nel club e nel suo sviluppo - scrive Tey - abbiamo fin qui investito tanto e continueremo a immettere risorse nell’ottica di compiere quanto prima passi in avanti significativi e concreti. Stiamo sviluppando una strategia a lungo termine per ottimizzare le prestazioni della squadra sul campo. Allo stesso tempo stiamo gettando le basi per riportare la Sampdoria in Serie A entro il 2028".

E ancora, rispetto alle tante difficoltà incontrate in campo e non solo, Tey prosegue: "Siamo perfettamente consci di quanto le ultime stagioni siano state difficili e comprendiamo bene la diffusa delusione che ci circonda. Questo è un altro dei motivi per i quali ci impegneremo ancora di più anche nella ricerca di una migliore comunicazione con tutti i nostri sostenitori. Siamo fermamente convinti, come sempre, che unità e coesione ci guideranno fuori quanto prima da questo complicato momento tecnico-sportivo. Abbiamo già adottato diverse misure per rafforzare le finanze del club e le nostre strutture, valorizzando al contempo la società sul piano marketing/branding. Sforzi che ad oggi non si sono riflessi sul campo e proprio per questo non smetteremo di continuare a investire, anche a gennaio, per garantire di poter guardare al futuro con rinnovata fiducia, insieme".

Quanti punti interrogativi

Un comunicato - senza alcun contraddittorio - che non mette fine però ai tanti punti interrogativi legati all'attuale gestione - tecnica e societaria - della Sampdoria, che ad oggi ha portato solo a risultati sportivi fallimentari. Non solo rispetto alla proprietà del club ma anche e soprattutto rispetto alle reali strategie future di rilancio della squadra, visto che il mercato estivo - con le scelte di Walker in primis - è stato votato al risparmio e al taglio di costi. Per una Sampdoria che sta nuovamente rischiando la Serie C nonostante un pubblico - con oltre 20 mila abbonati, record per la B attuali - da ben altri palcoscenici, con venti di contestazione ormai sempre più forti.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

I tifosi della Sampdoria in uno stadio tra i fumogeni
Martedì 23 Settembre 2025

Sampdoria, la Procura indaga sulla società e stasera l'assemblea dei tifosi

La Figc apre un fascicolo su presunti ritardi nella presentazione dei documenti relativi a un passaggio di quote societarie da Gestio a Kickoff: possibili squalifiche di Walker, Manfredi e Fiorella. Stangata Cherubini: tre turni di squalifica
Sei persone insieme in una baita, posano per una foto
Lunedì 22 Settembre 2025

Sampdoria: Walker, Fredberg e Donati. Il triangolo no

L'incerto Coucke in porta, Cuni preferito a Coda in attacco, e ancora Narro che entra in campo prima di Benedetti: il mister blucerchiato resta a rischio esonero ma deve smarcarsi dalle pressioni dei dirigenti per le scelte di formazione
Calciatori in campo a gioco fermo, discussione in corso e si vede l'arbitro
Domenica 21 Settembre 2025

Samp in crisi ma avanti con Donati: ripresa a Bogliasco

Il tecnico friulano resta in discussione ma oggi ha allenato la squadra regolarmente, dopo quattro sconfitte di fila. Valutazioni in corso da parte della società che resta in silenzio
Un uomo seduto vestito in tuta
Sabato 20 Settembre 2025

Sampdoria in crisi ma Donati resta: "La squadra mi segue"

Il tecnico blucerchiato dopo la sconfitta di Monza: "Mi sento in discussione come mi sentivo prima. Dispiace per i giocatori e per i tifosi, ma andiamo avanti"