Samp-Cesena, Pedrola e Barak dall'inizio. E Mancini in tribuna

Blucerchiati in campo alle 19,30 a Marassi: out Ferrari, non convocato. In difesa possibile esordio di Handzikadunic, ballottaggio con Vulikic ma tra i disponibili a sorpresa c'è anche Coubis
di Marco Bisacchi

Nel momento più difficile della storia della Sampdoria, la sfida col Cesena evoca perfino qualche bel ricordo ai più nostalgici. Più o meno 35 anni fa di questi tempi - era il 9 settembre 1990 - il Doria batteva i romagnoli a Marassi per 1-0 nella prima giornata di un campionato di Serie A che si chiuse con la conquista di uno storico scudetto. Il gol decisivo venne firmato da un certo Gianni Invernizzi, che oggi fa ancora parte della Sampdoria come dirigente e come braccio destro del direttore sportivo Andrea Mancini.

Corsi e ricorsi, tant'è che oggi al Ferraris con ogni probabilità tornerà ad affacciarsi forse l'ex blucerchiato più amato di sempre insieme al compianto Gianluca Vialli, ovvero Roberto Mancini che potrebbe essere in tribuna nei panni di "primo tifoso" di una società con cui ha sempre avuto buoni rapporti anche durante gli ultimi anni come testimonia l'operazione Evani-Lombardo nella fase finale della scorsa stagione. 

Una squadra in difficoltà

Oggi a dirla tutta la situazione è ben diversa, perché in questo momento - al netto delle operazioni di mercato comunque firmate dal ds Andrea Mancini (Barak, Abdilgaard, Henderson, Pafundi e Cherubini) - la squadra oggi guidata da Massimo Donati (allenatore scelto dal rappresentante degli azionisti Nathan Walker) è stata costruita anche in base ai famosi algoritmi del ceo danese Fredberg, con risultati che per ora ancora non stanno arrivando. Insomma, un inizio in salita per la Sampdoria che però - anche con gli uomini a disposizione - può e deve fare meglio.

Formazione: out Ferrari in difesa

Quali saranno le scelte di Donati oggi col Cesena? I dubbi non mancano, anche perché in queste settimane il mister friulano ha spesso cambiato orizzonte dal 3-5-2 al 4-2-3-1 fino al 4-3-3. Oggi dovrebbe andare in campo alla fine un 4-2-3-1. Ghidotti resta favorito su Coucke per una maglia da titolare (ma non è da escludere la sorpresa), in difesa Venuti a destra, centrali Riccio e Handzicadunic (il bosniaco potrebbe esordire perché Ferrari non è stato convocato per un problema a una coscia destra), a sinistra Ioannou. I due mediani davanti alla difesa saranno Henderson e Abdilgaard, quindi sulla trequarti spazio a una Samp offensiva con Cherubini a destra, Barak centrale e Pedrola a sinistra. Riferimento offensivo Coda, favorito su Cuni per una maglia da titolare. Dunque, ecco la Sampdoria di oggi col Cesena (4-2-3-1): Ghidotti; Venuti, Riccio, Handzukadunic, Ioannou; Henderson, Abdilgaard; Cherubini, Barak, Pedrola; Coda. 

Convocati: a sorpresa c'è Coubis

Dopo una notte che i blucerchiati hanno trascorso a casa (non in ritiro in albergo) i convocati sono stati ufficializzati in tarda mattinata. Out Ferrari ma a sorpresa c'è Coubis. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.

Difensori: Coubis, Depaoli, Giordano, Hadzikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barak, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi, Pedrola.

