Sampdoria, la Figc squalifica Tey e Walker. Multa per Manfredi e Fiorella

I blucerchiati erano stati deferiti per aver presentato in ritardo la documentazione relativa al passaggio interno di quote alla Kick Off Ventures un anno fa
di Marco Bisacchi
Uomini che si salutano e sorridonoTey e Walker a Ponte di Legno

Doppia ammenda di 12 mila euro per il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi e per l'ad blucerchiato Raffaele Fiorella, tre mesi di inibizione per il rappresentante degli azionisti del club doriano Nathan Waker e per l'azionista di Singapore Joseph Tey. Queste le sanzioni decise dalla Figc - in sede di giustizia sportiva - dopo l'indagine della Procura Federale che si era aperta nelle scorse settimane sul passaggio interno di quote dell'autunno 2024 attraverso cui la KickOff Ventures - società riconducibile a Tey - aveva acquisito il 58% della Sampdoria dal socio Matteo Manfredi.

La Figc aveva lamentato la presentazione in ritardo, o comunque incompleta, della documentazione necessaria per l'operazione. Tre mesi di inibizione anche per Elena Guaraldi e Pierre Xavier Goffinet, legali rappresentanti della KickOff Ventures. La Sampdoria ha invece ricevuto un'ammenda da 7500 euro.

Niente penalizzazioni

Sanzioni comunque sostanzialmente lievi, senza alcuna penalizzazione sportiva, per il club blucerchiato che era stato defererito dalla Procura Federale. Oggi intanto per la Sampdoria a Marassi (ore 15) la sfida col Frosinone. Sarà l'esordio del tandem Foti-Gregucci in panchina. 

