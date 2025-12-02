Sampdoria, la Federclubs all'attacco della proprietà: "Liberiamoci di voi"

Il campo di Bogliasco

Domani la ripresa degli allenamenti della Sampdoria a Bogliasco in vista della sfida di domenica (ore 19,30) a Marassi con la Carrarese. Alla fine il tandem Foti-Gregucci ha comunque concesso il canonico giorno di riposo alla squadra dopo il confronto e soprattutto la videoanalisi di ieri dopo la sconfitta con lo Spezia che ha fatto scendere i doriani dal terz'ultimo al penultimo posto, in piena zona Serie C.

Come si cambia

Sono ore di valutazioni in casa Sampdoria sulle possibili modifiche anche tattiche per questa fase finale dell'anno solare che - tra Carrarese, Palermo, Padova e Reggiana - potrà avere un ruolo decisivo in vista del mercato di gennaio. Gli innesti da "mercato aggressivo" (come ha promesso il ceo dell'area football Fredberg nei giorni scorsi) potranno avere un senso soprattutto se in queste partite arriveranno dei punti. La classifica ad oggi è pessima, ci sarebbe ancora tutto il tempo utile per rimediare ma serve qualcosa di diverso.

Il problema del gol

Perché la Sampdoria non riesce a segnare? Forse perchè Massimo Coda - a 37 anni bomber della B di tutti i tempi ma unica vera prima punta in rosa - non è adeguatamente supportato da Pafundi e Cherubini, che pure hanno qualità offensive. Un'idea può essere il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 (modulo che aveva provato anche Donati, i migliori risultati erano arrivati proprio con questi tre giocatori in campo insieme nel 4-1 al Pescara) per dare più spazio ai tre giocatori più tecnici della squadra. Sinora Foti non si è mai affidato alla difesa a quattro, considerando gli uomini a disposizione nella retroguardia, ma l'allenatore siciliano com'è noto è un allievo di Giampaolo che proprio nei suoi anni alla Sampdoria aveva fatto del 4-3-1-2 e della famosa linea a quattro un marchio di fabbrica. Certo, si tratterebbe di un modulo meno prudente e più rischioso. Ci sono comunque soluzioni intermedie (per esempio il 4-4-2) che potrebbero garantire un po' di equilibrio in più. Il condizionale ovviamente è d'obbligo: è il campo che deve dare risposte.

Carte in più

Qualche recupero può aiutare la Samp in vista della Carrarese. Ricci e Ferrari, che erano andati in panchina con lo Spezia, dovrebbero avere un maggiore minutaggio: soprattutto il primo può essere un'arma utile come uomo d'ordine a centrocampo. Anche Abildgaard sta migliorando: forse tornerà in gruppo già nel corso della settimana. Senza dimenticare il graduale ritorno a disposizione di Pedrola e il rientro di Depaoli dalla squalifica. Le soluzioni insomma - aspettando il mercato di gennaio - non mancano. Ma per la Sampdoria è arrivato il momento di svegliarsi.

Il comunicato della Federclubs

Intanto in serata la Federclubs - in un comunicato via social - ha ribadito la contestazione nei confronti della proprietà (rappresentata dall'investitore di Singapore Tey, dal manager inglese Walker e dal presidente Manfredi) ma anche nei confronti del ceo sportivo Fredberg. "Verrebbe da rispondere a Jesper Fredberg che il 26 novembre 2025 (furbescamente, dopo una partita vinta) ha fatto ha morale ai tifosi non spiegandosi perché venga contestato - scrive la Federclubs - verrebbe da consigliare al nostro director area football di rivedersi la nostra ottava sconfitta stagionale e di contare i 10 punti in 14 partite, frutto delle sue scelte e valutazioni. Siamo però amaramente consapevoli che tutte queste mezze figure - che da troppo tempo ormi dimostrano tutta la loro inadeguatezza attorno alla Sampdoria - sono solo il corollario di una proprietà scarsa, incapace, distante anni luce dalla Sampdoria e dai suoi tifosi. L'unica cura per la Sampdoria è liberarsi di tutti voi". Il messaggio della Federclubs riferito - con tanto di foto allegata - a Tey, Walker, Manfredi e Fredberg.