De Rossi: "Ho detto io a Stanciu di tirare il rigore. Ho visto un grande Genoa"

Con che umore Daniele De Rossi lascia il Meazza? Il tecnico del Grifone a caldo analizza così il match: "Per quel che si è visto in campo, credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Nel secondo tempo loro hanno spinto tanto. Permettetemi di sottolineare la grande partita giocata dal Genoa. Quando ci siamo abbassati, è perchè di fronte avevamo una squadra con queste potenzialità. Super prestazione, però l'amarezza per la mancata vittoria è tanta".

Il rigore alla fine. De Rossi specifica: "Prima della partita metto due rigoristi, per questa gara erano Malinovskyi e Martin, che però in quel momento era fuori entrambi. Sono stato io a mandare Stanciu sul dischetto, per quello che vedo in allenamento tutte le settimane. Scelta credo abbastanza comprensibile anche per l'esperienza di questo giocatore, poi il calcio è questo. Si sbaglia, si fa gol. Nicolae è un ragazzo meraviglioso, mi spiace veramente che non si sia tolto questa soddisfazione. Si allena sempre meglio di tutti, non ha mai abbassato il suo standard di professionalità".

Colombo, un gol e una grande partita. De Rossi è d'accordo: "Le sue caratteristiche sono ideali per qualsiasi tipo di gioco e di allenatore. E' un ragazzo che dà tutto, ha qualità, forza fisica. E' uno che si sacrifica, se continuerà così sarà fondamentale per noi. Ha potenziale per giocare a livelli più alti".