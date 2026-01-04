Tragedia di Crans Montana, domani la salma di Galeppini a Genova

E' previsto questo lunedì 5 gennaio il rimpatrio con un volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani morti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il corteo funebre partirà dal Centro funerario di Sion per procedere verso l'aeroporto militare della stessa città, dove le salme saranno imbarcate su un volo C130 dell'Aeronautica militare. Le cinque salme partiranno alle 11. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Il sesto feretro, che non sarà imbarcato, è quello di Sofia Prosperi, che viveva a Lugano.

Da Sion l'aereo arriverà a Milano Linate alle 11.50, da dove le quattro salme saranno trasferite a Genova, a Milano, Bologna via terra L'aereo proseguirà poi per Roma Ciampino, dove arriverà nel pomeriggio.