Incidente a Badalucco, auto contro apecar: due feriti, uno è grave

di a.p.

Un incidente si è verificato poco prima delle 19 a Badalucco lungo la strada provinciale 548. Secondo quanto ricostruito a scontrarsi sono state un'auto e un'apecar. Il bilancio è di due feriti, entrambi intorno ai 50 anni. Ad avere la peggio la persona a bordo del mezzo a tre ruote. 

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario giunto con l'automedica e le ambulanze della Misericordia di Sanremo e della Croce Rossa di Sanremo. Entrambi i feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Sanremo, il conducente dell'apecar con un codice rosso, la persona a bordo dell'auto in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Badalucco. La strada è rimasta chiuso il tempo necessario ad effettuare i soccorsi e a rimuovere i mezzi incidentati. In seguito la strada è stata riaperta con un senso unico alternato.

