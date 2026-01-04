Incidente a Badalucco, auto contro apecar: due feriti, uno è grave

Un incidente si è verificato poco prima delle 19 a Badalucco lungo la strada provinciale 548. Secondo quanto ricostruito a scontrarsi sono state un'auto e un'apecar. Il bilancio è di due feriti, entrambi intorno ai 50 anni. Ad avere la peggio la persona a bordo del mezzo a tre ruote.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario giunto con l'automedica e le ambulanze della Misericordia di Sanremo e della Croce Rossa di Sanremo. Entrambi i feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Sanremo, il conducente dell'apecar con un codice rosso, la persona a bordo dell'auto in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Badalucco. La strada è rimasta chiuso il tempo necessario ad effettuare i soccorsi e a rimuovere i mezzi incidentati. In seguito la strada è stata riaperta con un senso unico alternato.