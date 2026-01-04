Spezia, rinforzi per Donadoni: ecco Sernicola e Radunovic

Leonardo Sernicola è il primo acquisto invernale dello Spezia, atteso da una campagna di rafforzamento per puntare alla salvezza in serie B. L'esterno ventottenne. ufficializzato in prestito secco dalla Cremonese, vanta oltre 150 presenze in cadetteria. Da oggi sarà a disposizione di Roberto Donadoni per preparare la trasferta di Bolzano del 10 gennaio prossimo. Ma arriva anche un altro rinforzo: si tratta del portiere Boris Radunovic, in prestito dal Cagliari. Lo scorso anno ha militato per metà stagione con la maglia del Bari.

Ha invece salutato Salvatore Esposito, che ha già svolto le visite mediche con la Sampdoria presso la quale si trasferisce con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno 2026. Trattative in corso per il regista Hernani del Parma e l'attaccante Pedro Mendes del Modena. In uscita un attaccante tra Soleri e Vlahovic.