Sampdoria, speranza Pafundi verso Venezia. Ma servono punti

Simone Pafundi

Ora l'uomo della speranza a cui si aggrappa alla Sampdoria - desolatamente ultima in classifica nel campionato di serie B dopo la sconfitta col Mantova di domenica scorsa - si chiama Simone Pafundi. Il trequartista 19enne, che si era fermato tre settimane fa con la nazionale Under 21, da un paio di giorni è tornato in gruppo a Bogliasco e viaggia verso la convocazione per la gara di sabato (ore 19,30) in trasferta a Venezia. Un match complicato per i blucerchiati, contro una delle squadre in lotta per le zone alte. Pafundi era stato grande protagonista del successo col Pescara, unica vittoria conquistata in questo campionato finora dalla Sampdoria (c'era ancora Donati in panchina), e può essere un'arma in più - almeno dalla panchina - per la squadra oggi affidata a Foti e Gregucci.

Le carte da giocare

Uno dei problemi emersi nel match col Mantova era stato proprio l'assenza di alternative offensive a gara in corso, visto che la Samp inizialmente si era affidata a Barak, Cuni, Coda e Cherubini senza riuscire a sbloccare il match nel primo tempo e senza poi riuscire a pescare dalla panchina qualche carta in corsa. A Bogliasco si lavora anche al possibile recupero di Depaoli già per la gara col Venezia mentre Pedrola resterà out almeno fino a dopo la sosta per le nazionali ormai alle porte. Niente operazione alla spalla sinistra per Abildgaard, la Samp e il giocatore danese puntano sulla terapia conservativa: il recupero potrebbe essere più veloce del previsto, intorno al mese e mezzo.