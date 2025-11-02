Sampdoria-Mantova, serata da brividi salvezza a Marassi

Lo stadio Ferraris di Genova

Sampdoria e Mantova stasera in campo al Ferraris (ore 19,30) in un delicato scontro salvezza nel campionato di Serie B. I blucerchiati sono penultimi in classifica e - dopo i due pareggi con Frosinone e Empoli nelle prime due gare con Foti e Gregucci in panchina - sono a caccia della prima vittoria della nuova gestione. I lombardi si presentano a Marassi ancora con Davide Possanzini allenatore, ma quest'ultimo - che peraltro vanta un passato da calciatore alla Samp all'inizio degli anni 2000 - è più che mai sotto attenzione e rischia l'esonero in caso di ulteriori passi falsi.

La Sampdoria sembra orientata a confermare il 3-5-2 visto nelle ultime gare. Lo stop di Abildgaard costringe Foti a rivedere le scelte in difesa dove dovrebbe rivedersi Giordano dall'inizio nei panni di braccetto. Ricci e Benedetti verso la conferma a centrocampo, Coda e Cuni tandem offensivo con Barak che almeno inizialmente dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA-MANTOVA ore 19,30

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Hadzicadunic, Ferrari, Giordano; Cherubini, Henderson, Ricci, Benedetti, Ioannou; Cuni, Coda. A disp. Ravaglia, Krastev, Coubis, Riccio, Venuti, Vulikic, Malagrida, Bellemo, Conti, Barak, Narro. All. Foti-Gregucci.

MANTOVA (4-3-3)

Festa; Redaelli, Cella, Castellini, Mullen; Paoletti, Artioli, Trimboli; Bragantini, Mancuso, Ruocco. A disp. Andrenacci, Bani, Fedel, Pittino, Maggioni, Wieser, Falletti, Mensah, Fiori, Galuppini, Caprini, Bonfanti. All. Possanzini.

ARBITRO

Mucera. Assistenti Minuitti e Cortese. IV ufficiale Di Marco. Var Mazzoleni. Avar Del Giovane.

