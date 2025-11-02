Sport

Torna alla homepage

Sampdoria-Mantova, serata da brividi salvezza a Marassi

Blucerchiati in campo alle 19,30: la sfida tra penultima e ultima in classifica nel campionato di Serie B
1 minuto e 17 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Uno stadio di calcio vuoto, di seraLo stadio Ferraris di Genova

Sampdoria e Mantova stasera in campo al Ferraris (ore 19,30) in un delicato scontro salvezza nel campionato di Serie B. I blucerchiati sono penultimi in classifica e - dopo i due pareggi con Frosinone e Empoli nelle prime due gare con Foti e Gregucci in panchina - sono a caccia della prima vittoria della nuova gestione. I lombardi si presentano a Marassi ancora con Davide Possanzini allenatore, ma quest'ultimo - che peraltro vanta un passato da calciatore alla Samp all'inizio degli anni 2000 - è più che mai sotto attenzione e rischia l'esonero in caso di ulteriori passi falsi.

La Sampdoria sembra orientata a confermare il 3-5-2 visto nelle ultime gare. Lo stop di Abildgaard costringe Foti a rivedere le scelte in difesa dove dovrebbe rivedersi Giordano dall'inizio nei panni di braccetto. Ricci e Benedetti verso la conferma a centrocampo, Coda e Cuni tandem offensivo con Barak che almeno inizialmente dovrebbe partire dalla panchina. 

Le probabili formazioni

SAMPDORIA-MANTOVA ore 19,30

SAMPDORIA (3-5-2) 

Ghidotti; Hadzicadunic, Ferrari, Giordano; Cherubini, Henderson, Ricci, Benedetti, Ioannou; Cuni, Coda. A disp. Ravaglia,  Krastev, Coubis, Riccio, Venuti, Vulikic, Malagrida, Bellemo, Conti, Barak, Narro. All. Foti-Gregucci.

MANTOVA (4-3-3)

Festa; Redaelli, Cella, Castellini, Mullen; Paoletti, Artioli, Trimboli; Bragantini, Mancuso, Ruocco. A disp. Andrenacci, Bani, Fedel, Pittino, Maggioni, Wieser, Falletti, Mensah, Fiori, Galuppini, Caprini, Bonfanti. All. Possanzini.

ARBITRO

Mucera. Assistenti Minuitti e Cortese. IV ufficiale Di Marco. Var Mazzoleni. Avar Del Giovane.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook 

 

ARTICOLI CORRELATI

Un uomo in tuta
Sabato 01 Novembre 2025

Gregucci: "Samp, ci salviamo tutti insieme. Pedrola non convocato"

Il tecnico blucerchiato - che guida la squadra al fianco di Foti - alla vigilia della sfida col Mantova: "Non sarà una gara facile, incontriamo uno dei migliori allenatori della B"
Un uomo coperto che si lamenta
Venerdì 31 Ottobre 2025

Samp-Mantova, sfida da brividi. E Possanzini non salta

Delicato scontro salvezza domenica a Marassi: Foti a caccia della prima vittoria coi blucerchiati, dall'altra parte un allenatore a rischio esonero
Quattro uomini si salutano
Venerdì 31 Ottobre 2025

Samp, con Foti c'è aria nuova. Ma ora la società cambi passo

Il cambio in panchina fa bene al campo e all'ambiente, ma il club blucerchiato - che in questi anni ha sbagliato tante mosse - è chiamato a investire a gennaio per dare un futuro diverso a una piazza da Serie A
Giovedì 30 Ottobre 2025

Samp, niente lesione per Pedrola: rientra l'allarme

Solo un leggero fastidio al flessore a Empoli, uno stop precuazionale: da domani lo spagnolo torna in gruppo a Bogliasco
Un uomo con una tuta della Sampdoria
Mercoledì 29 Ottobre 2025

Foti: "Samp, ci mancano due punti ma la strada è giusta"

Il mister blucerchiato dopo il pareggio di Empoli: "Cuni ha segnato, è una notizia. Ghidotti lo difendo, Ricci si è messo a disposizione, Barak deve fare la differenza e stavolta lo ha fatto. Sono felice di dormire poco per questa squadra"

TAGS