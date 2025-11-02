Sampdoria ultima, i tifosi contestano. Gregucci: "Ora basta parole"

Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria

Un'altra notte buia per la Sampdoria, sconfitta dal Mantova in casa e ora ultima in classifica in Serie B a braccetto con lo Spezia. Contestazione e fischi dei tifosi blucerchiati nei confronti della squadra, contestazione anche e soprattutto nei confronti della società: nuovi striscioni e cori con Manfredi, Tey, Walker e Fredberg nel mirino. Contestazione anche nel post gara, fuori dallo stadio. Al Ferraris stasera era presente in tribuna il presidente Matteo Manfredi.

Le parole di Gregucci

Poi l'analisi a fine gara di Angelo Gregucci, l'allenatore che guida la Sampdoria in coppia con Salvatore Foti. Un brusco passo indietro rispetto alla buona gara di Empoli. "Abbiamo iniziato bene. Abbiamo avuto una buona pressione sulla squadra avversaria. Avevamo la partita da giocare. Ma ci sono state pochissime conclusioni. Non ricordo grandissime parate del portiere. Quando si riempiva l'area avevo poca sensazione che la palla andasse dentro. Nel secondo tempo abbiamo avuto difficoltà a riconoscere che la partita si stesse spaccando. Dovevamo in corso d'opera cambiare. Alcuni giocatori erano in difficoltà. Forse le tre gare settimanali? Ma c'erano anche per gli altri. Ora dobbiamo lavorare di più e parlare di meno. Lì non devi prendere gol, la partita deve restare sempre in bilico. Abbiamo avuto anche l'occasione per pareggiare con Cherubini alla fine. Secondo me non c'erano nemmeno le gambe per arrivare in fondo. Se è lo sforzo delle tre partite settimanali allora dobbiamo allenarci. Parlare serve poco. Per risolvere la situazione bisogna lavorare per migliorare determinate condizioni" dice Gregucci.

Sui problemi mentali di questa Sampdoria. "Noi dobbiamo salvarci. Ci vuole la bava alla bocca. Noi non giochiamo contro Leao e Modric. Noi siamo una squadra di B in difficoltà. Le difficoltà le superiamo parlando meno e lavorando di più. In dieci angoli battuti, non mi ricordo una situazione di pericolo" dice Gregucci.

Cosa bisogna fare per migliorare? I giocatori vi stanno seguendo? Siete comunque arrivati da pochi giorni. "Quello che stiamo facendo non basta. Bisogna allenarsi meglio, sì. Campionato molto livellato. Mi voglio ammazzare a pensare che questo campo diventi terra di conquista. Qui dobbiamo essere solidi. Qui ho avvertito un certo sfaldamento. Che non deve mai esistere per una squadra che lotta. Tutti dobbiamo stare sul pezzo. Dobbiamo essere una squadra solida. E noi dal 20' del secondo tempo ci siamo sfaldati. Basta parole, tocca pedalare".

Sul ritorno di Attilio Lombardo nello staff tecnico. "Noi siam qui portare fuori dalle secche questa squadra. Se il mio amico Attilio ci viene a dare una mano è fondamentale. Noi lavoriamo tutti insieme per questa squadra. Non c'è l'io, qui c'è il noi. Noi vogliamo salvare questa squadra, vogliamo lavorare tutti insieme" dice Gregucci.

Sulle tre carte offensive Coda, Cuni e Barak giocate all'inizio. Poi però non c'erano più cambi. "Era una scelta per dire la partita che avremmo voluto fare. C'erano anche i presupposti per creare, per andare a pressare una squadra che paradossalmente ha sempre dominato il gioco con la palla e che nel primo tempo era in difficoltà. Per tutta quella pressione spesa abbiamo portato poco a casa" le parole di Gregucci.

La squadra come sta fisicamente? Ci sono dei problemi? "Inutile che ti dica che fuori ci sono Pafundi e Depaoli. A me gli alibi non piacciono. Questa squadra in questo momento paga sforzi di un certo livello. Quindi ora dobbiamo lavorare di più e portare il tuo livello un po' più in alto. Io so no per raschiare il barile. Andiamo alla ricerca di altro. Questo non basta".

