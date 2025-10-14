Sampdoria, lesione per Pafundi: rischia un mese di stop

Simone Pafundi, trequartista della Sampdoria

Lesione al retto femorale della coscia sinistra per Simone Pafundi: questo l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi pomeriggio il trequartista della Sampdoria dopo lo stop rimediato con la nazionale Under 21. Il giocatore è tornato anzi tempo oggi a Genova, senza partecipare alla gara degli azzurrini in programma oggi a Cremona contro l'Armenia. Si profila dunque uno stop di diverse settimane: il rischio è quello di un mese di stop. Pafundi potrebbe tornare disponibile dopo la prossima pausa, il 24 novembre contro la Juve Stabia. Una tegola pesante dunque per i blucerchiati di Donati già a partire dal match di venerdì (ore 20,30) con l'Entella a Chiavari.

Il report da Bogliasco

Oggi a Bogliasco seduta di scarico per Hadzikadunic di rientro dalla nazionale bosniaca, ancora out Benedetti e Coucke. L'altro azzurrino Cherubini è invece impegnato regolarmente nella nazionale Under 21: è titolare nel match in scena a Cremona con l'Armenia.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook