Sport

Sampdoria, lesione per Pafundi: rischia un mese di stop

Infortunio al retto femorale della coscia sinistra per il trequartista blucerchiato che si è fermato con la nazionale Under 21
di Marco Bisacchi
Un calciatore della SampdoriaSimone Pafundi, trequartista della Sampdoria

Lesione al retto femorale della coscia sinistra per Simone Pafundi: questo l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi pomeriggio il trequartista della Sampdoria dopo lo stop rimediato con la nazionale Under 21. Il giocatore è tornato anzi tempo oggi a Genova, senza partecipare alla gara degli azzurrini in programma oggi a Cremona contro l'Armenia. Si profila dunque uno stop di diverse settimane: il rischio è quello di un mese di stop. Pafundi potrebbe tornare disponibile dopo la prossima pausa, il 24 novembre contro la Juve Stabia. Una tegola pesante dunque per i blucerchiati di Donati già a partire dal match di venerdì (ore 20,30) con l'Entella a Chiavari. 

Il report da Bogliasco

Oggi a Bogliasco seduta di scarico per Hadzikadunic di rientro dalla nazionale bosniaca, ancora out Benedetti e Coucke. L'altro azzurrino Cherubini è invece impegnato regolarmente nella nazionale Under 21: è titolare nel match in scena a Cremona con l'Armenia. 

