Sampdoria-Pescara, contestazione dei tifosi alla proprietà. Riecco Coda

Sampdoria in campo oggi a Marassi (ore 17,15) contro il Pescara. Giornata calda in campo - visto che i blucerchiati sono ultimi in classifica e il tecnico Massimo Donati rischia l'esonero - ma anche lontano dal terreno di gioco. Contestazione dei tifosi doriani all'esterno della tribuna: ribadita con forza la richiesta all'attuale proprietà di cedere la società, dopo il blitz dei gruppi della Sud ieri a Bogliasco. Nessun contatto tra i tifosi doriani e i dirigenti del club: non sono presenti Tey, Walker e Manfredi mentre Fredberg e Fiorella sono entrati allo stadio col pullman della squadra, lato corso De Stefanis.

In zona stadio affissi anche volantini con scritto "wanted": nel mirino dei tifosi ci sono proprio Joseph Tey (azionista di Singapore), Nathan Walker (rappresentante degli azionisti), Matteo Manfredi (presidente) e Jesper Fredberg (ceo dell'area football).

Le scelte di Donati: alla fine Coda vince il ballottaggio con Cuni e gioca titolare, alle sue spalle ci sono il rientrante Cherubini e Pafundi. Panchina per Barak. Conferma per Bellemo a centrocampo, ancora fuori Henderson.

Le formazioni ufficiali

SAMPDORIA-PESCARA LIVE ore 17,15

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Ghidotti; Riccio, Hadzukadunic, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Pafundi, Cherubini; Coda. A disp. Coucke, Coubis, Giordano, Ioannou, Ferri, Ricci, Conti, Henderson, Benedetti, Barak, Narro, Cuni. All. Donati.

PESCARA (3-4-2-1)

Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Oliveri, Dagasso, Squizzato, Letizia; Valzania, Olzer; Di Nardo. A disp. Saio, Brandes, Meazzi, Merola, Cangiano, Corazza, Okwonkwo, Sgarbi, Graziani, Gravillon, Vinciguerra, Giannini. All. Vivarini.

ARBITRO

Pairetto di Nichelino. Assistenti: Bercigli di Firenze e Giuggioli di Grosseto. Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni. VAR: Aureliano di Bologna. AVAR: Marini di Roma 1.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook