Tifosi Sampdoria, il Viminale chiede il divieto di trasferta a Empoli e Venezia

I tifosi della Sampdoria a Chiavari

La Sampdoria rischia di non avere buona parte dei propri tifosi nelle trasferte di Empoli (martedì sera) e Venezia, gara in programma l'8 novembre. Per entrambe le sfide il Ministero dell'Interno - attraverso l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive - ha chiesto il divieto della vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Genova. Si tratta di una richiesta nata dopo gli incidenti nel post partita di venerdì scorso a Chiavari, dopo la sconfitta con l'Entella. Ora si attende la decisione, probabilmente già nella giornata di domani, da parte del Casms, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

