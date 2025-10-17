Entella-Sampdoria, la febbre sale: una storica prima volta

Lo stadio Comunale di Chiavari

Una storica prima volta, quella del derby Entella-Sampdoria stasera (ore 20,30) in Serie B. Le due squadre non si sono mai affrontate in gare ufficiali nella loro storia. Un match che rappresenta la cartina tornasole di questa fase storica, per entrambe: da una parte i chiavaresi tornati in Serie B e pronti a lottare per difendere la categoria, dall'altra i blucerchiati che - al di là di blasone, storia e tifosi al seguito - continuano a faticare anche nel campionato cadetto dopo la stagione peggiore vissuta fino a pochi mesi fa.

Sugli spalti tutto esaurito annunciato ormai da giorni, anche per la ridotta capienza (circa 6000 posti) dello stadio Comunale di Chiavari. Probabile che ci sia una superiorità numerica da parte dei supporter doriani, al netto dei 1700 biglietti venduti nel settore ospiti. Il patron dell'Entella Antonio Gozzi - che ha sempre avuto ottimi rapporti col mondo Samp - si è auspicato un derby all'insegna del fair play facendo riferimento ai tifosi sugli spalti. In campo si annuncia però una gara complicata per entrambe le squadre chiamate a fare punti per uscire dalla zona pericolo del campionato. "Non è Davide contro Golia" ha ammonito il mister blucerchiato Massimo Donati ben consapevole delle difficoltà di questa sfida.

Toto formazione: nella Sampdoria è Henderson in vantaggio su Barak per un posto sulla trequarti visto lo stop di Pafundi. Spazio a Giordano dall'inizio come "braccetto" a sinistra nella difesa a tre. L'Entella di Chiappella si affida a Debenedetti e Fumagalli in attacco.

Le probabili formazioni

ENTELLA-SAMPDORIA ore 20,30

ENTELLA (3-5-2)

Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Franzoni, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario; Fumagalli, Debenedetti. A disp. Del Frate, Rinaldini, Palomba, Nichetti, Lipani, Bariti, Karic, Russo, Moretti, Ankeye, Boccadamo, Portanova. All. Chiappella.

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Ghidotti; Riccio, Hadzukadunic, Giordano; Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Cherubini, Henderson; Coda. A disp. Ravaglia, Coubis, Ferrari, Vulikic, Ioannou, Ferri, Ricci, Conti, Benedetti, Narro, Barak, Cuni. All. Donati.

ARBITRO

Di Bello. Assistenti: Cipressa e Scarpa. Quarto ufficiale: Guazolino. Var: Paterna. Avar: Manganiello.

