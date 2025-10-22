Sampdoria, ecco il 3-5-2 di Foti. Pedrola verso il recupero

Salvatore Foti, vice allenatore della Sampdoria

Terzo giorno di allenamenti per la Sampdoria sotto la guida di Salvatore Foti e Angelo Gregucci, in un nuovo staff tecnico che ha visto anche il ritorno a Bogliasco di Nicola Pozzi. I blucerchiati - in vista della sfida di sabato col Frosinone a Marassi (ore 15) - paiono intenzionati ad affidarsi a un 3-5-2. La novità sarà quella del doppio attaccante, con Cherubini che potrebbe giocare al fianco di Massimo Coda.

Come si cambia

Potrebbe cambiare qualcosa anche a centrocampo dove serve un giocatore in grado di dare un po' d'ordine al gioco: Ricci o Ferri possono avere questo tipo di caratteristiche. Anche Barak verso il ruolo di mezz'ala. In difesa un giocatore che potrebbe ritrovare spazio, visto il suo miglioramento, da qui alle prossime settimane potrebbe poi essere Ferrari. Verso il rientro Pedrola, che oggi ha lavorato parzialmente in gruppo: il giocatore potrebbe essere convocato per la gara coi ciociari, in ogni caso sarà un'arma in più per la Sampdoria a caccia di rilancio dopo un inizio di stagione decisamente negative. Ancora out Pafundi e Coucke.

Rumors da Malta

Intanto da Malta è rimbalzata nelle ultime ore l'indiscrezione rispetto a un presunto interesse dell'imprenditore edile Joseph Portelli (già proprietario del club maltese Hamrun Spartans che partecipa all'attuale Conference League) per una quota del club blucerchiato. Indiscrezione che è stata smentita dalla stessa società Sampdoria in mattinata: il nome di Portelli era già stato avvicinato in questi anni ad altri club italiani come Fermana, Catania e Lucchese.

Gli arbitri di Samp-Frosinone

L'arbitro di Sampdoria-Frosinone sarà Turrini di Firenze. Assistenti: Fontani di Siena e Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale: Calzavara di Varese. VAR: Camplone di Lanciano.

AVAR: Rutella di Enna.

