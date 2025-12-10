Cronaca

Incidente stradale sull'A7 in cambio di carreggiata, 5km di coda verso Genova

22 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
Immagine d'archivio

Un'automobilista ha perso il controllo dell'auto mentre viaggiava in direzione del capoluogo ligure. L'incidente stradale, autonomo che non ha coinvolto altri mezzi, è avvenuto in A7 all'interno di un tratto caratterizzato da un cambio di carreggiata. La persona al volante è uscita incolume dal veicolo ed è stato assistito dai soccorsi.

Code in A7

Per questo motivo, sulla Serravalle-Genova al momento, alle 17.30 di mercoledì 10 dicembre, si registrano cinque chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla in smaltimento dal km 12. 

