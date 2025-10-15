Samp, Barak e Henderson le carte per l'Entella

Sport

Lo stop di Pafundi costringe Donati a cambiare le scelte di formazione in vista della sfida di venerdì a Chiavari
di Marco Bisacchi
Un uomo biondoAntonino Barak, centrocampista della Sampdoria

Massimo Donati e la Sampdoria corrono ai ripari per far fronte allo stop di Pafundi, che si è fermato ieri con la nazionale Under 21 e resterà fuori almeno un mese. Assenza pesante quella del trequartista prelevato in prestito dall'Udinese, ma in quella zona di campo i blucerchiati - aspettando il recupero di Pedrola che potrebbe tornare disponibile per la gara del 25 ottobre col Frosinone - hanno ampi margini di scelta.

Sono due i giocatori che Donati sta provando in questi giorni alle spalle della punta (che sarà Coda) nel 3-4-2-1 a cui la squadra si sta affidando nelle ultime settimane: si tratta di Barak e Henderson, uno dei due con ogni probabilità partirà titolare sulla trequarti al fianco di Cherubini, anche lui di rientro dalla nazionale Under 21 ieri vittoriosa sull'Armenia a Cremona. Ulteriore alternativa anche Depaoli, che ha già dimostrato di sapersi muovere tra le linee, che tuttavia dovrebbe essere confermato sulla corsia destra a centrocampo. Oggi si è poi rivisto in gruppo Benedetti, altro elemento che potrebbe giocare sulla trequarti. La gara di venerdì a Chiavari con l'Entella - un derby della provincia di Genova inedito in B, col tutto esaurito sugli spalti - è però una buona occasione per il rilancio proprio di Barak: il 30enne ex Fiorentina sinora ha deluso (basti ricordare il rigore fallito nella sconfitta di Monza) ma ha le qualità e l'esperienza per dare una mano alla Sampdoria nella risalita in classifica. 

La squadra arbitrale

L'arbitro di Entella-Sampdoria sarà Di Bello di Brindisi. Assistenti: Cipressa di Lecce e Scarpa di Collegno. Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino. VAR: Paterna di Teramo. AVAR: Manganiello di Pinerolo.

