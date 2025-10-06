Sport

Torna alla homepage

Sampdoria, Donati incassa la fiducia. Coda uomo in più

I nuovi equilibri in casa blucerchiata dopo il 4-1 al Pescara: l'attaccante campano sembra imprescindibile
1 minuto e 51 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Un uomo seduto parla a una conferenzaMassimo Donati, allenatore della Sampdoria

Massimo Coda ha parlato di "vittoria liberatoria" perché a questa Sampdoria "serviva una scintilla". Tutto vero: il calcio è fatto di risultati e i blucerchiati avevano bisogno di svoltare dopo un inizio di stagione da film horror. E però i blucerchiati - e il suo allenatore Massimo Donati che solo fino alle 17,15 di domenica era più che mai traballante - sorridono anche perché finalmente si è visto qualcosa di diverso in campo. Non solo nella fase difensiva dove tutto sommato la difesa a tre aveva un po' nascosto i limiti della squadra già nelle gare con Monza, Bari e Catanzaro (2 punti conquistati) ma soprattutto nella fase propositiva.

Una vera prima punta

Donati dopo aver insistito anche troppo su Cuni nel ruolo di prima punta si è affidato a Coda dall'inizio nel ruolo di punto di riferimento offensivo e - nella gara vinta col Pescara - è stato ripagato con gli interessi. Giocare con una vera prima punta (anche perché non ci sono altre soluzioni in rosa, viste le mancanze del mercato estivo) con alle spalle, molto vicini, due giocatori di talento come Cherubini e Pafundi è tutta un'altra cosa.

Alla ripresa c'è l'Entella

Finalmente la Sampdoria ha saputo pungere là davanti, e lo ha fatto con regolarità al netto dei limiti di un Pescara che però - va ricordato - solo poche settimane fa aveva steso l'Empoli (l'anno scorso in A) per 4-0. Questo è il campionato di Serie B: la Sampdoria deve sempre tenerlo bene in mente perché si può vincere e perdere con chiunque. I blucerchiati e lo stesso Donati - che vive finalmente un post gara sereno dopo tanti bocconi amari - devono ora confermarsi alla ripresa del campionato, venerdì 17 ottobre (ore 20,30) contro l'Entella a Chiavari.

Ripresa mercoledì a Bogliasco

La Sampdoria tornerà ad allenarsi mercoledì pomeriggio a Bogliasco. Due giorni di riposo e - da qui ai prossimi giorni - si valuteranno le condizioni dei giocatori attualmente fuori per infortunio, in primis Ferrari e Pedrola. Intanto Cherubini e Pafundi in questi giorni saranno impegnati nella nazionale Under 21 mentre Hadzukadunic ha risposto alla convocazione della nazionale bosniaca.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook 

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Un uomo seduto che spiega delle cose
Domenica 05 Ottobre 2025

Donati, rinascita Samp: "Nel primo tempo eravamo all'inferno"

Il mister blucerchiato rinsalda la sua panchina dopo il 4-1 al Pescara: "Una bella sensazione quella dei tre punti. Nell'intervallo ho detto alla squadra che le cose cambiano, abbiamo reagito.Coda? Se gioca così, ci serve tantissimo"
I tifosi della Sampdoria, uno striscione di contestazione
Domenica 05 Ottobre 2025

Sampdoria, poker scacciacrisi al Pescara: Pafundi e Coda show

Domenica calda al Ferraris, iniziata con la contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà e chiusa con la squadra di Donati (che rinsalda la panchina) applaudita sotto la Sud. Successo convincente per 4-1, segnano anche Depaoli e Ioannou