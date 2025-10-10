Sport

Sampdoria, riecco Abildgaard: con l'Entella ci sarà

Tra una settimana la sfida di Chiavari per i blucerchiati: al via la vendita dei biglietti del settore ospiti
di Marco Bisacchi
Un uomo indossa una tutaAbildgaard, centrocampista della Sampdoria

Manca una settimana alla ripresa del campionato di Serie B e alla trasferta della Sampdoria sul campo della Virtus Entella a Chiavari, venerdì prossimo alle 20,30. Oggi nuova seduta di allenamento a Bogliasco: rientro di Abildgaard in gruppo dopo la leggera distorsione alla caviglia rimediata nella gara di domenica scorsa col Pescara a Marassi. Lavoro differenziato per Coucke, nei primi giorni della prossima settimana ci sarà il rientro in gruppo per Ferrari mentre per Pedrola il ritorno a disposizione è fissato non prima del match del 25 ottobre col Frosinone a Marassi.

Pafundi e Cherubini in Under 21

In questi giorni sono tre i giocatori della Sampdoria impegnati con le rispettive nazionali: oggi Pafundi e Cherubini impegnati con la nazionale Under 21 a Cesena contro la Svezia (ore 18,15) mentre ieri sera Hadzukadunic è rimasto in panchina nel pareggio 2-2 tra Cipro e Bosnia.

Da oggi pomeriggio al via la vendita dei biglietti del settore ospiti per la partita di venerdì prossimo a Chiavari: si annuncia il tutto esaurito nello stadio comunale per questo derby inedito in serie B, tra due squadre della provincia di Genova. 

