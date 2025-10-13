Sport

Torna alla homepage

Sampdoria, riecco Ferrari e Barak. Sold out a Chiavari

I blucerchiati si avvicinano alla sfida di venerdì con l'Entella: ultimi 200 biglietti venduti in mattinata
1 minuto e 18 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Un calciatore sorridente a un allenamento della SampdoriaMassimo Coda sorride in allenamento a Bogliasco

Il tutto esaurito era sostanziale già nelle scorse ore ed è diventato un dato di fatto in mattinata: con la vendita degli ultimi 200 biglietti a disposizione lo stadio Comunale di Chiavari è sold out per la sfida tra Entella e Sampdoria in programma venerdì sera alle 20,30.

Impianto piccolo, con una capienza di 5600 posti, ma grande attesa per una sfida inedita - in Serie B - a queste latitudini. Con ogni probabilità saranno in maggior numero i tifosi sampdoriani: basti pensare ai 1700 biglietti venduti nel settore ospiti (ma altri doriani saranno verosimilmente in altri settori) a fronte dei 900 abbonati della Virtus Entella. 

Qui Bogliasco: doppio recupero

Oggi la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco. La buona notizia è il doppio recupero di Ferrari e Barak, che hanno effettuato gran parte del lavoro in gruppo e che verosimilmente saranno convocati per la gara con l'Entella. Fondamentale soprattutto il recupero del difensore ex Cremonese che può dare un'alternativa in più a Donati nella retroguardia. Barak ha invece recuperato da un leggero fastidio a un ginocchio: col Pescara non ha fatto parte dei titolari ma un giocatore della sua esperienza e qualità può dare un buon contributo alla squadra. Resta in dubbio Benedetti. Ancora out Pedrola, non era a Bogliasco Ferri che ha usufruito di un permesso. I due azzurrini Cherubini e Pafundi sono sempre impegnati in Under 21 (domani la gara con l'Armenia a Cremona), per Hadzikadunic l'impegno con la nazionale bosniaca. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook 

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Uno stadio di calcio con campo vuoto
Domenica 12 Ottobre 2025

Entella-Sampdoria verso il tutto esaurito: restano 200 biglietti

Lo stadio comunale di Chiavari, com'era facilmente prevedibile, sarà pieno in ordine di posto per la gara di venerdì sera: domani in vendita gli ultimi tagliandi disponibili
Un uomo intervistato
Sabato 11 Ottobre 2025

Roberto Mancini: "Finirò la mia carriera alla Sampdoria"

Le parole del grande ex blucerchiato a margine del Festival dello Sport di Trento, resta viva la suggestione di un ritorno a Genova
uno stadio di calcio
Venerdì 10 Ottobre 2025

Anticipi e posticipi di B: Spezia-Sampdoria domenica 30 novembre

Ecco gli anticipi e posticipi di B dei blucerchiati da fine novembre a fine dicembre: match casalingo due giorni dopo Natale con la Reggiana
I tifosi della Sampdoria
Venerdì 10 Ottobre 2025

Entella-Sampdoria, esauriti 1700 biglietti ospiti in due ore

Si avvicina il match di venerdì prossimo a Chiavari: rientro in gruppo di Abildgaard tra i blucerchiati
L'ingresso di uno stadio
Giovedì 09 Ottobre 2025

Entella-Sampdoria, è già caccia al biglietto

C'è attesa per la sfida di venerdì 17 ottobre a Chiavari: una trasferta a pochi chilometri da Genova per i tifosi blucerchiati.
Un calciatore della Sampdoria in azione
Mercoledì 08 Ottobre 2025

Sampdoria, Barak e Ferrari i due uomini in più

Pausa di campionato per i blucerchiati aspettando la gara con l'Entella: anche Pedrola va recuperato, occhio alla voglia di rilancio per Ricci e Ferri a centrocampo. Distorsione alla caviglia per Abildgaard