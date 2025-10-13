Sampdoria, riecco Ferrari e Barak. Sold out a Chiavari

Massimo Coda sorride in allenamento a Bogliasco

Il tutto esaurito era sostanziale già nelle scorse ore ed è diventato un dato di fatto in mattinata: con la vendita degli ultimi 200 biglietti a disposizione lo stadio Comunale di Chiavari è sold out per la sfida tra Entella e Sampdoria in programma venerdì sera alle 20,30.

Impianto piccolo, con una capienza di 5600 posti, ma grande attesa per una sfida inedita - in Serie B - a queste latitudini. Con ogni probabilità saranno in maggior numero i tifosi sampdoriani: basti pensare ai 1700 biglietti venduti nel settore ospiti (ma altri doriani saranno verosimilmente in altri settori) a fronte dei 900 abbonati della Virtus Entella.

Qui Bogliasco: doppio recupero

Oggi la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco. La buona notizia è il doppio recupero di Ferrari e Barak, che hanno effettuato gran parte del lavoro in gruppo e che verosimilmente saranno convocati per la gara con l'Entella. Fondamentale soprattutto il recupero del difensore ex Cremonese che può dare un'alternativa in più a Donati nella retroguardia. Barak ha invece recuperato da un leggero fastidio a un ginocchio: col Pescara non ha fatto parte dei titolari ma un giocatore della sua esperienza e qualità può dare un buon contributo alla squadra. Resta in dubbio Benedetti. Ancora out Pedrola, non era a Bogliasco Ferri che ha usufruito di un permesso. I due azzurrini Cherubini e Pafundi sono sempre impegnati in Under 21 (domani la gara con l'Armenia a Cremona), per Hadzikadunic l'impegno con la nazionale bosniaca.

