Entella-Sampdoria verso il tutto esaurito: restano 200 biglietti

Lo stadio Comunale di Chiavari

Era abbastanza prevedibile - vista la capienza ridotta (circa 5600 posti) - dello stadio di Chiavari: si va verso il tutto esaurito per la sfida di venerdì sera (ore 20,30) tra Virtus Entella e Sampdoria che segna il ritorno del campionato di Serie B dopo la pausa per le nazionali. Domani saranno messi in vendita i tagliandi ancora disponibili, poco più di 200, riservati ai tifosi di casa anche se in questi giorni - va detto - la caccia al biglietto un po' in tutti i settori è andato avanti soprattutto grazie ai supporters blucerchiati che si sono accaparati in meno di due ore venerdì pomeriggio i 1700 biglietti del settore ospiti. Alcuni tifosi genovesi, per avere la certezza di non perdere questo inedito derby della provincia di Genova in B, hanno anche acquistato il mini abbonamento delle tre gare interne dell'Entella con Sampdoria, Pescara ed Empoli. Comunque vada, la partita di venerdì sarà un successo sul fronte delle presenze sugli spalti.

Un po' di cifre: i mini abbonamenti venduti sono stati fin qui 600, gli abbonati all'intera stagione della Virtus Entella sono circa 900. Circa 2000 biglietti sono andati via in vendita libera, domani saranno messi in vendita i tagliandi residui.

I dubbi di Donati

In campo naturalmente il clima non potrà essere troppo benevolo tra le due squadre, entrambe in una posizione delicata di classifica. Domani la ripresa degli allenamenti della Sampdoria a Bogliasco: da valutare in primis le condizioni di Barak (leggera distorsione al ginocchio destro ma potrebbe recuperare) ma anche di Coucke e Benedetti non al meglio. Probabile rientro in gruppo tra domani e martedì di Alex Ferrari, che può rappresentare un'arma in più a livello difensivo per il tecnico Massimo Donati che - dopo la vittoria di domenica scorsa col Pescara - ha rinsaldato una panchina traballante ma deve cercare ora la giusta continuità di risultati per risalire la china in classifica.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook