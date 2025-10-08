Sampdoria, Barak e Ferrari i due uomini in più

Alex Ferrari della Sampdoria

La Sampdoria è tornata ad allenarsi oggi a Bogliasco in vista della ripresa del campionato fissata venerdì 17 ottobre (ore 20,30) a Chiavari con l'Entella. I blucerchiati saranno i primi a scendere in campo alla ripresa della B e avranno solo un paio di giorni prima della sfida coi chiavaresi gli azzurrini Pafundi e Cherubini, impegnati nella nazionale Under 21. Anche il bosniaco Hadzukadunic è impegnato in questi giorni con la sua nazionale.

I pezzi che mancano

La sosta è però l'occasione per provare a recuperare i pezzi che ancora mancano in questa Sampdoria che - pur vittoriosa domenica scorsa col Pescara a Marassi - è chiamata a risalire una classifica fin qui molto deludente. Valutazioni in corso sul recupero su tutti di Alex Ferrari in difesa: un giocatore che può dare un po' di respiro a scelte che in questo momento sono obbligate nella retroguardia, con Riccio, Hadzukadunic e Vulikic uniche vere pedine a disposizione di Donati. Altro giocatore da seguire con attenzione è Barak, che non è out per infortunio ma che è comunque alla caccia della migliore condizione: l'ex Fiorentina, 30 anni, può essere un jolly prezioso tra centrocampo e trequarti, oltre tutto di qualità ed esperienza anche internazionale. Capitolo a parte quello di Pedrola: all'esterno spagnolo non manca il talento ma in questi anni ha avuto molti stop per infortunio, dunque la Samp dovrà capire quale sarà il momento giusto per farlo rientrare.

Abildgaard a riposo

Oggi alla ripresa degli allenamenti Ferrari e Pedrola hanno continuato comunque a lavorare a parte: il loro recupero resta comunque un obiettivo per la Sampdoria, anche nel corso di questa pausa. Riposo oggi al Mugnaini per Abildgaard, dopo una distorsione alla caviglia sinistra rimediata col Pescara: il giocatore non è a rischio per la gara con l'Entella.

Il fattore Ricci

Altri giocatori da seguire con attenzione in questa pausa anche Jordan Ferri (il francese ha deluso nelle prime uscite, poi è stato accantonato ed è uscito dai radar) e soprattutto Ricci a centrocampo: un giocatore quest'ultimo che potrebbe dare un po' d'ordine a una mediana soprattutto muscolare con Abildgaard, Bellemo e Henderson. A Ricci aveva fatto riferimento anche Massimo Donati subito dopo la vittoria col Pescara, in una gara che aveva segnato anche la sua riconferma in panchina. Il cantiere Sampdoria insomma è ancora aperto, e questa sosta di campionato può tornare utile per trovare nuovi possibili equilibri.

